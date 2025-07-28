В Бресте возложили цветы к мемориалу, посвящённому подвигу 1-го Белорусского фронта

Мужественный и непокоренный. Брест 28 июля отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта вышли на южный берег Западного Буга и окружили противника. Немецкие потери были колоссальные: убиты свыше 3 000 солдат и офицеров, сожжено около 30 танков и самоходных орудий, захвачено порядка 300 паровозов, вагонов и эшелонов с боеприпасами и продовольствием.

Героическую дату в Бресте отмечают торжественно – на площади Свободы, у памятника «Освобождение». Мемориал был установлен в 1965 году в честь мужественного подвига войск 1-го Белорусского фронта. Вокруг монумента расположено девять плит с указанием воинских частей и соединений, получивших почетные наименования «Брестских». Сегодня к каждой из них легли живые цветы от руководства областного центра, дипломатического корпуса, духовенства и простых граждан.

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

В Бресте сегодня много знаковых мест, и все они под зорким оком наших общественных объединений, школ, предприятий, организаций. И сегодня здесь мы на площади Свободы также отдаем честь и уважение тем, кто захоронен здесь и сложил головы за нашу брестскую землю.

Сегодня в Бресте проживают 12 ветеранов Великой Отечественной войны, а всего около 120 свидетелей тех страшных лет. Брестчане с благодарностью относятся к этим людям, а также уважают подвиг каждого солдата, который защищал их город.

Отметим, с освобождением Бреста в 1944-м полностью завершилось освобождение Беларуси от коричневой чумы.