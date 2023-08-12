Азарёнок: «Как настроение, украинцы? Вы – это дёшево. Священные американские задницы не страдают!»

Григорий Азаренок, СТВ: Они пригнали десятки тысяч войск на границу. Они готовятся к войне. Польша. Их гонят Штаты на убой. Мы ответим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В основном это Польша, которая нагнетает здесь обстановку, подталкиваемая Западом, даже не Западом, а американцами. Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки люди неглупые, это наши люди, славяне, они все понимают. Потерпим, посмотрим, но мы открыты для сотрудничества. Пожалуйста, вот вы молодцы, ремонтируете все виды самолетов – правильно, я это поддерживаю и всегда министрам и руководителям предприятий говорю: да, сейчас мы живем прежде всего за счет Востока: России, Китая – он не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз, и отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время, сейчас такая турбулентность, на вашем языке говоря, сложности большие, но это еще в 24-м и 25-м году произойдут серьезные изменения, в мире в том числе.

Григорий Азаренок: Или вы хотите жить также как бандеровцы? Им уже в открытую говорят их же пастыри, что они из себя представляют.

Я у вас спросить... Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Подумайте своей головой. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане и есть омаров, и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете, вы подумайте своей башкой дурной. Потому что вы же просите себя обмануть. Вы подумайте, что вы простите в комментариях? Вы хотите, чтобы я вас не приводил к реальности, не говорил вам правду, а вы хотите, чтобы мы вам всем это рассказывали, какие вы великие, светлые, славные, то почему, если вы великие, светлые и славные, то почему ВВП Украины в 23-м году меньше, чем в 91-м. А ну-ка мне объясните.

И как так получается, что российский ланцеты поражают все больше целей на поле боя, а мы ничего с этим сделать не можем? И наши ланцеты почему-то не появились и почему-то не поражают их. А как так получается все то, о чем Костя рассказывал, что у нас есть командиры-мясники, которые отсылают солдат на бой, что сегодня президент вынужден увольнять всех военкомов? Это великий славный, светлый народ делает? Который постоянно себя восхваляет, и нельзя Латынину и никому иному признаться, что у нас есть отдельные недостатки или что?

– Что у нас много недостатков!

– И кого вы выберете? Вы выберете того, кто вам расскажет, какие вы славные, великие а-ту-ту-ту. И ни слова не скажет, какие вы плохие? Так они же, идиоты, будут насиловать ваших дочерей, сбивать ваших сыновей на машине на перекрестках своими Land Rover, эксплуатировать вас, а вы все продадите им, продадите свое будущее, будущее своих детей, своей благополучие. Продадите за то, что вам скажут, что вы хорошие.

Они наденут вышиваночку, на украинском языке будут рассказывать, какой вы светлый, славный и гарны – какие плохие россияне. Вы снова проголосуете и снова побежите в тот цикл, от которого я вас, идиотов, спасти пытаюсь. Хоть как-то вытащить за волосы, стать между этой системой сволочной, которая вас эксплуатирует, сжирает и вами несмышлеными. Но если вы думаете, что ругать, конечно, всем нравится, когда написанил: вы так славно на «Альфа и Омега» ругаете систему, продолжайте ругать систему.

Дорогие мои, эту систему невозможно победить, если не сказать вторую часть правды, что она живет на ваших воспаленных мозгах, эта система. Точнее, на том, что у вас считается мозгами. Она жрет и жирует, растет, насилует, сбивает, унижает, грабит. Только по одной простой причине, потому что вы не любите, когда вас гладят против шерстки. Когда вам говорят хоть долю правды про вас.