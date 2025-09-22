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Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба

22 сентября 2025 13:32
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Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Александр Лукашенко сегодня, 22 сентября, провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба-2

За годы дипломатического взаимодействия Минск и Пекин наладили прочные связи в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Шаг за шагом сотрудничество двух стран укрепляется и выходит на новый уровень. Большую роль в этом процессе играет личное доверие и теплые связи между главами двух стран – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином.  

В 2025 году лидеры встречались не единожды, что подтверждает высокий уровень взаимопонимания. И визит делегации из Китая в нашу страну – продолжение большой работы по активизации сотрудничества, которую проводят лидеры двух стран – отметил в ходе переговоров Александр Лукашенко. 

Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент.

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба-4

Китай сегодня – один из главных экономических партнеров Беларуси. Только за 2024 год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов. 

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба-6

Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК:
Цель моего визита заключается в том, чтобы реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по госуправлению. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и лично вас, Александр Григорьевич, сложилась очень глубокая дружба между нашими народами и сотрудничество между нашими странами. 

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба-8

Александр Лукашенко во время разговора затронул весьма актуальную тему – закрытие Польшей границ с Беларусью. Этот политический шаг отразился и на интересах Китая, ведь Польша является важным логистическим хабом для торговли между Поднебесной и Евросоюзом. Однако, как подчеркнул глава государства, такая империя, как Китай, без труда справится с возникшими трудностями. После официальных переговоров Президент предложил Ли Си обсудить этот вопрос «один на один».

Делегации из Поднебесной уже несколько дней находится с визитом в Беларуси. Сегодня утром она приняла участие в возложении цветов к монументу Победы в Минске.

# Китай # Беларусь-Китай # Международная политика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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