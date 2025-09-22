Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба

Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Александр Лукашенко сегодня, 22 сентября, провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы дипломатического взаимодействия Минск и Пекин наладили прочные связи в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Шаг за шагом сотрудничество двух стран укрепляется и выходит на новый уровень. Большую роль в этом процессе играет личное доверие и теплые связи между главами двух стран – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. В 2025 году лидеры встречались не единожды, что подтверждает высокий уровень взаимопонимания. И визит делегации из Китая в нашу страну – продолжение большой работы по активизации сотрудничества, которую проводят лидеры двух стран – отметил в ходе переговоров Александр Лукашенко. Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент.

Китай сегодня – один из главных экономических партнеров Беларуси. Только за 2024 год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов.

Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК:

Цель моего визита заключается в том, чтобы реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по госуправлению. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и лично вас, Александр Григорьевич, сложилась очень глубокая дружба между нашими народами и сотрудничество между нашими странами.