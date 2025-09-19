В Беларуси сформировалась своя стратегия исторической политики! В чём её суть – рассказал политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
На День народного единства у Президента состоялось не просто очередное совещание, а настоящий совет смыслов, в котором мне тоже довелось поучаствовать. Речь шла о нашей исторической и культурной политике, идеологии, партийном строительстве и о будущем.
Но прежде всего в диалоге с экспертами, учеными и журналистами были обозначены важные акценты, касающиеся не только истории, но и современности. В частности, отношений с нашей западной соседкой Польшей, которые в чем-то все больше напоминают ситуацию с межвоенной Речью Посполитой. Но даже несмотря на такие аналогии, Президент подчеркнул, что всегда старался иметь нормальные отношения с западными соседями.
Вспоминая дату 17 сентября 1939 года как ключевую для обретения Беларусью территориального и национального единства важно подчеркнуть, что наша политика памяти и государственная идеология не имеют антипольской направленности, мы четко разделяем польский народ и так называемые польские, а точнее, польскоязычные элиты, которые действуют исходя не из своих национальных интересов, а всего лишь обслуживают чужие.
При этом, конечно, мы не будем замалчивать ни исторические факты, связанные с польской оккупацией, грозившей белорусам этноцидом и уничтожением нашей идентичности, ни те планы в отношении нашей страны, которые вынашивают современные неопилсудчики. А это продолжающиеся попытки изменить наш государственный строй, создание военной угрозы, попытка заблокировать континентальный транзит и шантажировать таким образом Китай. Все это крайне опасная и авантюрная политика, но мы реагируем на нее сдержанно, понимая возможные последствия в виде большой войны.
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