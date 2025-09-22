Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент

Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Александр Лукашенко сегодня, 22 сентября, провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы дипломатического взаимодействия Минск и Пекин наладили прочные связи в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Шаг за шагом сотрудничество двух стран укрепляется и выходит на новый уровень. Большую роль в этом процессе играет личное доверие и теплые связи между главами двух стран – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. В 2025 году лидеры встречались не единожды, что подтверждает высокий уровень взаимопонимания. И визит делегации из Китая в нашу страну – продолжение большой работы по активизации сотрудничества, которую проводят лидеры двух стран – отметил в ходе переговоров Александр Лукашенко. Китай сегодня – один из главных экономических партнеров Беларуси. Только за прошлый год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый товарищ Ли Си, наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья. Ваш сегодняшний визит и работу в Беларуси мы рассматриваем как продолжение той большой работы, которую мы активизировали вместе с Си Цзиньпином в этом году, учитывая то, что я уже дважды в этом году побывал в Китайской Народной Республике. В отличие от других крупных государств, от их лидеров, Китайская Народная Республика в последние годы в лице Председателя КНР Си Цзиньпина выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. И вот последний раз, на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин, председатель КНР, выдвинул очень правильную, своевременную инициативу глобального управления. Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы сегодня проводим. Эта глобальная управленческая мировая инициатива основывается на справедливости и равноправии. Поэтому я первым ее сразу же и поддержал на заседании Шанхайской организации. Как с одним из важных руководителей Китайской Народной Республики я готов с вами обсудить любые вопросы регионального характера в масштабах международных отношений.