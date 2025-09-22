Делегация Беларуси во главе с Рыженковым примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН

Позиция Беларуси по ключевым направлениям прозвучит в ООН. Наша делегация во главе с министром иностранных дел с 23 сентября будет работать в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позиция Беларуси по ключевым направлениям прозвучит в ООН. Наша делегация во главе с министром иностранных дел с 23 сентября будет работать в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное – участие в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там выступит Максим Рыженков. Запланирован и ряд тематических встреч, посвященных вопросам международной и региональной безопасности, устойчивого развития, прав человека. Также на полях Генсессии ООН пройдут переговоры с представителями Европы, Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока. В центре внимания будет взаимодействие сторон по различным направлениям.