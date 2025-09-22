Прямой эфир

Делегация Беларуси во главе с Рыженковым примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН

22 сентября 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Позиция Беларуси по ключевым направлениям прозвучит в ООН. Наша делегация во главе с министром иностранных дел с 23 сентября будет работать в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Беларуси во главе с Рыженковым примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН-2

Основное – участие в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там выступит Максим Рыженков. Запланирован и ряд тематических встреч, посвященных вопросам международной и региональной безопасности, устойчивого развития, прав человека. Также на полях Генсессии ООН пройдут переговоры с представителями Европы, Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока. В центре внимания будет взаимодействие сторон по различным направлениям. 

# ООН # Макcим Рыженков # МИД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: закрытие границы Польшей – недружественный шаг против Китая
22 сентября 2025 11:17

Лукашенко: закрытие границы Польшей – недружественный шаг против Китая

В Беларуси сформировалась своя стратегия исторической политики! В чём её суть – рассказал политолог
19 сентября 2025 17:22

В Беларуси сформировалась своя стратегия исторической политики! В чём её суть – рассказал политолог

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м
18 сентября 2025 17:34

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м