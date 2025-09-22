Лукашенко: закрытие границы Польшей – недружественный шаг против Китая

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал закрытие польской границы с Беларусью политическим шагом, который направлен против Китая. По его словам, это решение не имеет отношения к экономике, а диктуется внешними интересами. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков – политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», – заявил Лукашенко.

Он заметил, что Китай способен справиться с возникшими последствиями, а Польша выступает в интересах третьих стран.

«Такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», – подчеркнул глава Беларуси.

Лукашенко выразил готовность предоставить дополнительную информацию по этому вопросу в личной беседе с представителем китайской делегации.

Фото: president.gov.by