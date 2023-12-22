«Беларусь – это бриллиант коллективного Востока». Большой разговор с экспертами о международном сотрудничестве
О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.
Какие перспективы сотрудничества между Республикой Сербской, Сербией и Беларусью?
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы оцениваете перспективы сотрудничества между Республикой Сербской, Сербией и Беларусью?
Петр Петровский, политолог:
Роль Беларуси на Балканах, на мой взгляд, – это укрепление и суверенитета тех народов. Не секрет, что ЕС сегодня просто облизывается и хочет закрыть этот балканский кейс, инкорпорировав эти страны в свой состав. Но надо ли это этим странам, которые будут определять, какие ценности исповедовать, по каким лекалам жить… Беларуси как раз интересна суверенизация этих стран, совместное производство, торгово-экономические отношения. Мы можем стать тем плечом, которое поможет им суверенизироваться. Период расширения ЕС, в том числе и на Балканы, завершен.
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Какую политику проводит сербский лидер Вучич?
Надежда Сасс:
В Сербии происходят парламентские выборы. В какой степени сербы в Боснии могут опираться на поддержку большой Сербии? Как вы оцениваете внешнеполитический курс и поведение нынешнего сербского лидера Вучича?
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Что касается Вучича, то это партнер нашей страны. Очень много хорошего и доброго в его адрес можно сказать. Но мы прекрасно понимаем, что Вучич находится в сложной ситуации. Эта ситуация позволяет Западу, имеющему рычаги давления, оказывать на него соответствующее воздействий. Приводят к тому, что не всегда его решения полностью соответствуют тому формату дружбы и взаимопонимания, которые выстраиваются между нашими странами. В определенной степени Запад имеет возможность блокировать стремления сербского лидера к сближению и сотрудничеству с нашими странами, активно это делает. Вучич – представитель сербской политической элиты, а значительная часть нынешней сербской политической элиты ориентирована на Запад. Сербия большая, но не всегда активна. Здесь полный контраст с Республикой Сербской, которая маленькая, но, имея активного лидера, она делает для выстраивания мостов между нашими странами гораздо больше, чем большая Сербия, к сожалению.
Сербская элита готова бороться за Косово и Республику Сербскую?
Надежда Сасс:
Приходилось слышать мнение, что для некоторой части сербской элиты вопрос Косово и Республики Сербской, скорее, обременительная ноша, чем что-то, за что они всерьез готовы бороться.
Петр Петровский:
Мы видели это по примеру Армении, когда для той части элиты, которая тянется к глобалистскому западному проекту, для них национальное государство является просто ступенькой или инструментом в собственном карьерном росте. Мы это видели по прибалтийским странам. То же самое есть и в сербских элитах, ориентированных на Запад. Они хотят побыстрее вступить в ЕС, чтобы сделать там карьеру.
Сербия не имеет выхода к морю, им вести полноценный диалог с Россией достаточно тяжело, потому что все понимают, что можно легко сухопутно все заблокировать, поэтому там жестко велась борьба за Черногорию. Однако будущее выхода из этой ситуации – это консолидация сербского народа, решение косовского вопроса.
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Почему Украине было необходимо выполнить Минские соглашения?
Надежда Сасс:
При обсуждениях перспектив урегулирования конфликта на Донбассе неоднократно приходилось слышать от наших оппонентов, украинских националистов, прозападных политиков, присутствовали везде отсылки к Боснии и Герцеговине. Якобы если сейчас Украина выполнит Минские соглашения в полном объеме, то Украина тоже станет нефункциональным, слабым государством, в котором внутренние автономии будут всячески блокировать решения центра. Насколько справедливы эти претензии?
Андрей Манойло:
Это абсолютная чушь, потому что в мире есть множество сильных государств, которые состоят из автономий. Например, Испания. В децентрализации часто содержится не слабая сторона, а сильная. Россия – это федеративное государство, огромное по территории, с большим количеством субъектов, все эти субъекты разные. Но это не ослабляет мощь России, а наоборот ее усиливает. Поэтому, когда националисты украинские выступали против реализации Минских соглашений, это был действительно на тот момент единственный правильный и безальтернативный вариант, если бы они выполнялись в той хронологической последовательности, в которой было прописано. Это предотвратило бы и сегодняшний вооруженный конфликт.
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Почему мир больше не может оставаться однополярным?
Петр Петровский:
Я начал с того, что сейчас мы переживаем геополитическую революцию, ведь коллективный Запад – это 50 стран, а все остальное – это коллективный Восток, то есть те страны, которые недовольны этим однополярным миром. И где в этой части коллективного Востока находится Беларусь? Это бриллиант коллективного Востока, потому что мы являемся источником технологий для стран Африки, они благодаря этим технологиям могут освободиться от Запада. Мы являемся сильнейшим форпостом для КНР в Восточной Европе. Мы являемся стратегически важным и критически важным тылом для обеспечения СВО Российской Федерации. Следующий год будет важным, мы увидим результаты. Африка будет свободна, наше дело правое, победа будет за нами!
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