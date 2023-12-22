«Беларусь – это бриллиант коллективного Востока». Большой разговор с экспертами о международном сотрудничестве

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской. Какие перспективы сотрудничества между Республикой Сербской, Сербией и Беларусью? Надежда Сасс, СТВ:

Как вы оцениваете перспективы сотрудничества между Республикой Сербской, Сербией и Беларусью?

Петр Петровский, политолог:

Роль Беларуси на Балканах, на мой взгляд, – это укрепление и суверенитета тех народов. Не секрет, что ЕС сегодня просто облизывается и хочет закрыть этот балканский кейс, инкорпорировав эти страны в свой состав. Но надо ли это этим странам, которые будут определять, какие ценности исповедовать, по каким лекалам жить… Беларуси как раз интересна суверенизация этих стран, совместное производство, торгово-экономические отношения. Мы можем стать тем плечом, которое поможет им суверенизироваться. Период расширения ЕС, в том числе и на Балканы, завершен. Андрей Манойло об интервью Милорада Додика: «Мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля» – подробности здесь. Какую политику проводит сербский лидер Вучич? Надежда Сасс:

В Сербии происходят парламентские выборы. В какой степени сербы в Боснии могут опираться на поддержку большой Сербии? Как вы оцениваете внешнеполитический курс и поведение нынешнего сербского лидера Вучича?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Что касается Вучича, то это партнер нашей страны. Очень много хорошего и доброго в его адрес можно сказать. Но мы прекрасно понимаем, что Вучич находится в сложной ситуации. Эта ситуация позволяет Западу, имеющему рычаги давления, оказывать на него соответствующее воздействий. Приводят к тому, что не всегда его решения полностью соответствуют тому формату дружбы и взаимопонимания, которые выстраиваются между нашими странами. В определенной степени Запад имеет возможность блокировать стремления сербского лидера к сближению и сотрудничеству с нашими странами, активно это делает. Вучич – представитель сербской политической элиты, а значительная часть нынешней сербской политической элиты ориентирована на Запад. Сербия большая, но не всегда активна. Здесь полный контраст с Республикой Сербской, которая маленькая, но, имея активного лидера, она делает для выстраивания мостов между нашими странами гораздо больше, чем большая Сербия, к сожалению. Сербская элита готова бороться за Косово и Республику Сербскую? Надежда Сасс:

Приходилось слышать мнение, что для некоторой части сербской элиты вопрос Косово и Республики Сербской, скорее, обременительная ноша, чем что-то, за что они всерьез готовы бороться.

Петр Петровский:

Мы видели это по примеру Армении, когда для той части элиты, которая тянется к глобалистскому западному проекту, для них национальное государство является просто ступенькой или инструментом в собственном карьерном росте. Мы это видели по прибалтийским странам. То же самое есть и в сербских элитах, ориентированных на Запад. Они хотят побыстрее вступить в ЕС, чтобы сделать там карьеру. Сербия не имеет выхода к морю, им вести полноценный диалог с Россией достаточно тяжело, потому что все понимают, что можно легко сухопутно все заблокировать, поэтому там жестко велась борьба за Черногорию. Однако будущее выхода из этой ситуации – это консолидация сербского народа, решение косовского вопроса. Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук – подробности здесь. Почему Украине было необходимо выполнить Минские соглашения?

Надежда Сасс:

При обсуждениях перспектив урегулирования конфликта на Донбассе неоднократно приходилось слышать от наших оппонентов, украинских националистов, прозападных политиков, присутствовали везде отсылки к Боснии и Герцеговине. Якобы если сейчас Украина выполнит Минские соглашения в полном объеме, то Украина тоже станет нефункциональным, слабым государством, в котором внутренние автономии будут всячески блокировать решения центра. Насколько справедливы эти претензии? Андрей Манойло:

Это абсолютная чушь, потому что в мире есть множество сильных государств, которые состоят из автономий. Например, Испания. В децентрализации часто содержится не слабая сторона, а сильная. Россия – это федеративное государство, огромное по территории, с большим количеством субъектов, все эти субъекты разные. Но это не ослабляет мощь России, а наоборот ее усиливает. Поэтому, когда националисты украинские выступали против реализации Минских соглашений, это был действительно на тот момент единственный правильный и безальтернативный вариант, если бы они выполнялись в той хронологической последовательности, в которой было прописано. Это предотвратило бы и сегодняшний вооруженный конфликт. Читайте также: Милорад Додик: Запад обманул стороны, подписавшие Минские соглашения. Лукашенко хотел обеспечить мир Президент Республики Сербской: «Я скоро к вам приеду. Я уже был в Беларуси и очарован вашей страной. Оберегайте своего Президента» Милорад Додик: «Президент Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ» Почему мир больше не может оставаться однополярным?