Варшава подпишет контракт на покупку подлодок у Швеции

Польша продолжает вооружаться. Как сегодня, 23 июня, заявили в Министерстве обороны страны, в Гдыне 29 июня будет подписан контракт на приобретение у Швеции трех подводных лодок. По предварительным данным, эта покупка опустошит государственный бюджет на более чем 10 миллиардов злотых или почти на три миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А с учетом технического обслуживания и создания необходимой инфраструктуры, эта сумма может многократно увеличиться. Однако, как особо подчеркнули в польском военном ведомстве, эти расходы необходимы для обеспечения безопасности на море. В настоящее время на вооружении военно-морского флота Польши находится лишь одна субмарина, которая построена более 40 лет назад. Поэтому приобретение новых – является первостепенной задачей. Как планируется, подводные лодки поступят к 2030 году. Однако уже в 2027 году Швеция временно передаст польским военным одну из своих субмарин для обучения экипажей.