VII чемпионат ветеранов-парашютистов соберет участников от Урала до Бреста

«Витебск собирает друзей» – VII чемпионат ветеранов-парашютистов примет участников от Урала до Бреста. Пройдут состязания на аэродроме Куковячино с 29 июня по 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь нет возрастных ограничений, в небо поднимутся как профессиональные спортсмены, так и ветераны. Несмотря на статус областных соревнований, чемпионат давно перешагнул региональные границы – в гостях парашютисты из многих регионов России. Формат чемпионата представляет собой уникальный симбиоз спортивной и культурной программ – участников ждут не только соревнования, но и знакомство с культурой Беларуси, живое общение и обмен впечатлениями.

Виталий Свиридов, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца: Участники чемпионата – это профессиональные спортсмены, которые по своей жизни имели отношение к парашюту в разных ипостасях. Это профессиональные спасатели, профессиональные спортсмены, десантники. Это врачи, которые находятся в группах поиска и спасения.

Алексей Мартыненко, начальник Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца:

Ожидается в районе 25-30 человек участников. Мы зависим, по большому счету, только от погоды. Потому что погода, она может внести свои коррективы, сильный ветер, осадки и низкая облачность. Все. В остальном, в принципе, мы готовы, у нас есть возможность, и мы будем проводить это соревнование.

Стать свидетелем яркого события и поддержать тех, для кого небо остается главной жизненной стихией, может любой желающий. Открытие – 29 июня на аэродроме Куковячино. Вход свободный.