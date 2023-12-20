«У Америки масса рычагов давления». Осмелится ли ЕС проводить независимую от США политику?

О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Дискуссии о зависимости или независимости ЕС от США ведутся давно. Они не утихают, потому что ЕС действительно зависим. Хотя ЕС создавался под Германию, под ту идеологию и архитектуру, которую она изначально задавала. Для Германии это была возможность реванша, достигнуть тех целей, которых они не смогли достигнуть в ходе двух мировых войн.

Если вспомнить, с чего начинался ЕС, а он начинался с союза угля и стали. Когда ЕС был более компактен (еще до момента неконтролируемого расширения), он представлял собой более суверенную силу, которая могла даже в отдельных случаях оппонировать американскому диктату. Затем Евросоюз начал пухнуть, вбирая в себя всех подряд, туда вошло много стран, которые напрямую зависимы от США. Одна из самых больших проблем в том, что руководство ЕС стало большой бюрократической единицей. Карьера чиновников зависит и от поддержки США. Они выстраивают себе карьеру. У США масса рычагов, чтобы воздействовать на Евросоюз.