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Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук

18 декабря 2023 14:57
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О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Надежда Сасс, СТВ:
Сегодня в случае нестабильности на территориях бывшей Югославии, как вы считаете, оказала бы поддержку Россия?

Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук-1

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Конечно, Россия бы не просто оказала поддержку, она оказывает сегодня поддержку. Потому что совсем недавно вы видели Президента Додика в Москве на международной конференции по безопасности. Мы хорошо помним его выступление очень яркое, как раз перекликающееся с основными тезисами вашего интервью. Более того, летом этого года мы вели переговоры с Президентом Додиком и с его окружением о развертывании в Бане-Луке программы «Информационные гибридные войны» по подготовке специалистов по противодействиям информационным операциям стран Запада.

Речь шла о подготовке национальных сербских кадров, способных эффективно противодействовать тем оперативным комбинациям информационным операциям, идеологическим диверсиям, которые страны НАТО используют в разного рода вооруженных конфликтах. Если эти переговоры, которые продолжают длиться, точка там не поставлена, превратятся в межгосударственные инициативы, тогда у Республики Сербской, вполне возможно, будет свой корпус специалистов, которых нет нигде на Балканах, включая Косово, где находятся американские военные базы.

Андрей Манойло об интервью Милорада Додика: «Мы увидели прогрессивного политического европейского деятеля» – подробности здесь.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Манойло

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