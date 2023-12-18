Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Конечно, Россия бы не просто оказала поддержку, она оказывает сегодня поддержку. Потому что совсем недавно вы видели Президента Додика в Москве на международной конференции по безопасности. Мы хорошо помним его выступление очень яркое, как раз перекликающееся с основными тезисами вашего интервью. Более того, летом этого года мы вели переговоры с Президентом Додиком и с его окружением о развертывании в Бане-Луке программы «Информационные гибридные войны» по подготовке специалистов по противодействиям информационным операциям стран Запада.

Речь шла о подготовке национальных сербских кадров, способных эффективно противодействовать тем оперативным комбинациям информационным операциям, идеологическим диверсиям, которые страны НАТО используют в разного рода вооруженных конфликтах. Если эти переговоры, которые продолжают длиться, точка там не поставлена, превратятся в межгосударственные инициативы, тогда у Республики Сербской, вполне возможно, будет свой корпус специалистов, которых нет нигде на Балканах, включая Косово, где находятся американские военные базы.