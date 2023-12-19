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Международные соглашения в современных реалиях. Что нужно для достижения мира?

19 декабря 2023 12:27
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О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук – подробности здесь.

Надежда Сасс, СТВ:
Насколько в XXI веке любые международные договоры, документы имеют право на существование? Как выстраивать отношения межгосударственные?

Международные соглашения в современных реалиях. Что нужно для достижения мира?-1

Петр Петровский, политолог:
Надо сначала разобраться, в какой ситуации международных отношений мы находимся сейчас. В 60-70-е годы прошлого века, когда был биполярный мир, были понятные правила игры, тогда те же Хельсинские соглашения работали. А сейчас мы проживаем в период геополитической революции, когда после распада однополярный мир стал не просто буксовать, он стал демонстрировать свою неэффективность. В этой ситуации оказывается, что не оказалось того противовеса, который бы давал возможность говорить, что эти соглашения будут выполняться.

Те же самые Минские соглашения оказались просто инструментом оттягивания времени. Сегодня говорить о каких-то международных соглашениях в таком старом формате не приходится, пока не будут реформированы международные институты. Мы видим совершенно другую архитектуру международных отношений. Когда говорим о киевском режиме, то возникает вопрос, а с кем мы там должны договариваться? Это не какие-то пропагандистские выдумки.

Подробности в видео.

# Международная политика # Надежда Сасс # Петр Петровский

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