Международные соглашения в современных реалиях. Что нужно для достижения мира?

Петр Петровский, политолог:

Надо сначала разобраться, в какой ситуации международных отношений мы находимся сейчас. В 60-70-е годы прошлого века, когда был биполярный мир, были понятные правила игры, тогда те же Хельсинские соглашения работали. А сейчас мы проживаем в период геополитической революции, когда после распада однополярный мир стал не просто буксовать, он стал демонстрировать свою неэффективность. В этой ситуации оказывается, что не оказалось того противовеса, который бы давал возможность говорить, что эти соглашения будут выполняться.

Те же самые Минские соглашения оказались просто инструментом оттягивания времени. Сегодня говорить о каких-то международных соглашениях в таком старом формате не приходится, пока не будут реформированы международные институты. Мы видим совершенно другую архитектуру международных отношений. Когда говорим о киевском режиме, то возникает вопрос, а с кем мы там должны договариваться? Это не какие-то пропагандистские выдумки.