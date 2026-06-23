В квалификации Уимблдона выступят две белоруски

Две белорусские теннисистки стартуют в квалификация третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович встретится с британской спортсменкой Кэти Данн. У девушек солидная разница в рейтинге, соотечественница опережает свою визави на 450 пунктов. Ирина Шиманович, у которой 216-я строчка топа встречается со 128 ракеткой мира – чешкой Доминикой Салковой. Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, нужно преодолеть три барьера. Еще одна представительница нашей страны – Арина Соболенко – получила первый номер посева.