О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Надежда Сасс, СТВ:

Членство Украины в ЕС – это иллюзорные обещания, которые заставляют украинцев продолжать воевать.