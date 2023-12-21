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Петровский: «Разговор о вступлении Украины в ЕС не больше, чем манипуляция общественным сознанием»

21 декабря 2023 11:52
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О геополитических перспективах балканских стран. О санкционном давлении коллективного Запада. О Минских соглашениях и достижении мира в Украине. Специальный выпуск проекта «САСС уполномочен заявить» из Республики Сербской.

Надежда Сасс, СТВ:
Членство Украины в ЕС – это иллюзорные обещания, которые заставляют украинцев продолжать воевать.

Петровский: «Разговор о вступлении Украины в ЕС не больше, чем манипуляция общественным сознанием»-1

Петр Петровский, политолог:
Турцию до сих пор никак не примут в ЕС. Вот эти заявления о каком-то расширении Евросоюза за счет еще кого-то, когда происходит планомерная деиндустриализация самой Европы… В 2022 году падение химпромышленности в Германии составило 20 %, в этом году – 16,5 %. О каком тут расширении можно говорить? Венгрия и Словакия против, Австрия, Нидерланды подумывают уже. Это сильные промышленные регионы. Местные элиты выступают против. Это те, кто создавал Евросоюз. Вообще разговор о вступлении Украины в ЕС не больше, чем манипуляция общественным сознанием в отношении украинцев.

Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук – подробности здесь.

# Международная политика # Надежда Сасс # Петр Петровский

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