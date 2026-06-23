Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области

От ситуации на южной границе и вопросов безопасности до социально-экономического развития региона. Эти темы сегодня, 23 июня, обсуждались во время доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины.

Однако сильный регион – это не только защищенная граница. Это еще и экономика, рабочие места, новые производства и инфраструктура. Именно об этом далее шла речь во время доклада. Как позже рассказал журналистам председатель облисполкома Иван Крупко, большинство ключевых отраслей сегодня демонстрируют положительную динамику. Растут сельское хозяйство, промышленность и экспорт. Отдельное внимание во время доклада уделили реализации крупных проектов. В частности, реконструкции трассы М-10 – одной из важнейших транспортных артерий юго-востока страны. Сейчас работы сосредоточены на участке от Речицы до Калинковичей. Не остались без внимания и вопросы сельского хозяйства. Александр Лукашенко напомнил о необходимости создавать в районах современные базы для обслуживания и ремонта техники. Такой подход должен повысить эффективность работы аграрного сектора и укрепить экономику регионов.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Если говорить в цифрах, то у нас за пять месяцев ВРП по области составил уже 101,2 %. И с каждым месяцем мы прирастаем. Я уже говорил о сельском хозяйстве – рост и выполнение задач – 105,3 %. По первому кварталу было снижено производство в промышленности – 98,5 %. Сегодня мы вышли уже на 100,9 % и ожидаем около 101,5 % развития промышленной отрасли. Это, соответственно, даст прирост в целом в ВРП. Что касается в целом, то растет экспорт. Экспорт товаров составил 114,2 %, экспорт услуг – около 132 %. Глава государства обратил внимание на то, как развиваются крупные инфраструктурные проекты, которые он поручал. Вы помните, при открытии моста в Мозыре был доклад о строительстве артерии, или, так сказать, трассы М-10. Сегодня мы в плановых показателях. Первые 16,5 километра вводятся в июле, прорабатывается документация, чтобы весь отрезок дороги до Калинковичей с обходом ввелся в 2029 году.