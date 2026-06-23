«Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины

От ситуации на южной границе и вопросов безопасности до социально-экономического развития региона. Эти темы сегодня, 23 июня, обсуждались во время доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Гомельской области эта тема имеет особое значение. Регион непосредственно граничит с Украиной, поэтому любые события по ту сторону рубежа здесь воспринимаются особенно остро. Именно поэтому Александр Лукашенко поинтересовался у главы региона, как складывается ситуация в приграничных районах, как реагируют люди и влияет ли происходящее на настроения жителей области.

Одним из главных вопросов стала обстановка на украинском направлении. В последние недели она находится в центре повышенного внимания. Поводом стали и атака украинским беспилотником пассажирского автобуса с белорусами, и резонансные высказывания Владимира Зеленского в адрес Беларуси, в которых угроз звучало заметно больше, чем готовности к диалогу.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Собирая разные мнения и видя, как комментируют люди, это, в принципе, просто от жизни, наверное, – что Президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится внимание от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны: погиб человек, пострадали дети, взрослые. И эта ситуация, наверное, дает такую жесткую оценку людей.

Я доложил Президенту, как разворачивалась в те дни ситуация, как слаженно работали, в первую очередь, с российской стороной, о слаженной работе с правительством, администрацией, работе со всеми министерствами с белорусской стороны.

Президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации в приграничных районах, в принципе, и на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы и не волновались, и ни о чем не беспокоились, потому что у нас есть все средства и силы для обеспечения безопасности наших людей.