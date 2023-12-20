Дзиодзина: «Необходимо приложить много усилий, чтобы сохранить существующие контакты на международном уровне»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Одним из главных тезисов Александра Лукашенко при встрече с представителями органов безопасности и разведывательных служб государств было то, что необходимо приложить максимально усилий, чтобы сохранить существующие контакты на международном уровне. Даже если на данный момент с ними сложно. И понять, почему быстрее всего помогает библейский эпизод о построении вавилонской башни. Напомню – работа спорилась ровно до той поры, пока у людей был общий язык. И ничего не вышло лишь оттого, что в один из дней тот же самый народ «зазвучал» на иных диалектах. Перестав как-либо понимать друг друга. Иносказательно и показательно, правда?
В случае международных контактов история будет та же, где в перспективе коммуникация является той основой, на что есть шанс опереться. «Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается… Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами», – обозначил особенность нашего времени глава государства.
Алена Дзиодзина:
Наш окружающий мир полон данностей, сфера политики тоже. Современный человек остается неизбежно вброшенным в контекст изменения прежних схем и знакомой системы понятий. С точки зрения психологии личности хаоса в мире становится слишком… Когда в жизни так много неясности, что отыскать опоры становится сложно. Закономерно с этим растет потребность контроля хоть в чем-либо. Человеку важно нащупать хоть что-нибудь, что бы вернуло ему предсказуемость и возможность влиять на события, защищать себя от врагов и угроз. По понятным причинам тех нужно знать в лицо. Довольно четкий портрет врагов Президент обозначил по ходу собрания: «Одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников – дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга». Когда с представлением о врагах понятно, становится ясно, что делать. Сохраненный сегодня контакт с людьми – это то, что может помочь сохранить баланс. Это наработки сейчас в перспективу. Ради нее же стоит теперь переждать, не спешить и пережить контекст «по-житейски», считает глава государства.
«Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это тоже обернется трагедией», – подчеркнул Президент на собрании. С точки зрения психологии личности рассуждения Президента мудры и правильны. Ведь зачастую контакт с людьми определяет череду других обстоятельств в жизни.
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