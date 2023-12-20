Дзиодзина: «Необходимо приложить много усилий, чтобы сохранить существующие контакты на международном уровне»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Одним из главных тезисов Александра Лукашенко при встрече с представителями органов безопасности и разведывательных служб государств было то, что необходимо приложить максимально усилий, чтобы сохранить существующие контакты на международном уровне. Даже если на данный момент с ними сложно. И понять, почему быстрее всего помогает библейский эпизод о построении вавилонской башни. Напомню – работа спорилась ровно до той поры, пока у людей был общий язык. И ничего не вышло лишь оттого, что в один из дней тот же самый народ «зазвучал» на иных диалектах. Перестав как-либо понимать друг друга. Иносказательно и показательно, правда?

В случае международных контактов история будет та же, где в перспективе коммуникация является той основой, на что есть шанс опереться. «Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается… Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами», – обозначил особенность нашего времени глава государства.