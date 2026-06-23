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40 человек стали жертвами аномальной жары во Франции

23 июня 2026 11:16
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Как минимум 40 человек стали жертвами аномальной жары, которая установилась во Франции. Среди них двое детей в возрасте двух и четырех лет, они погибли в закрытой машине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 человек стали жертвами аномальной жары во Франции-2

Температура воздуха в стране ежедневно продолжает бить многолетние рекорды. Так на юге столбики термометра показывают 42 градуса, в центральной части зафиксированы непривычные для этого региона показатели в 40 градусов и выше. Из-за жары была остановлена одна из атомных электростанций, так как температура воды в реке, используемой для охлаждения ее реакторов превысила все допустимые нормы. В школах отменяют или переносят занятия. В связи с аномальной погодой премьер-министр Франции проводит экстренное заседание правительства. 

# Новости Франции

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