Азарёнок: Президент предрёк панам грандиозный шухер, белорусские митинги в Польше покажутся детским лепетом

Новости Беларуси. Общение Президента с журналистами в «Хатыни» – в топах обсуждений и комментариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений, в том числе и о внешней политике. Что будет с недружественными нам соседями и как реагировать на вбросы о якобы проводимой в Беларуси мобилизации? Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Они хотят нас заблокировать, заткнуть, убить, убрать. Белорусскую пропаганду настолько никто не смотрит, она такая неэффективная, что журналистов надо внести во всевозможные санкции, наказывать бедных прибалтов штрафами за чтение и просмотр, удалить наши ютубы, теперь вот телеги. Смешные вы. Виртуальный свинорез змагарства их хозяев будет продолжен. У кого айфоны – подписывайтесь на новые каналы патриотов. Там говорят правду, там несут слово Александра Лукашенко. И вчера оно прозвучало. Начал Президент с истории. Истории, которая повторяется. Польша, которая всегда предлагает себя миру в качестве фитиля, запала, поджигателя европейской большой войны. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Украинскому конфликту становится тесно в днепровских пределах. Он хочет выплеснуться наружу. На это усиленно работают сумасшедшие польские руководители. Но скоро им не поздоровится. Белорусские митинги покажутся детским лепетом. Президент предрек панам грандиозный шухер. А если он что-то говорит, то это обязательно сбывается. История еще не знала обратного.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы у них. У них выборы, и они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Только не с нашей подачи, мы их трогать не будем, а народ с них спросит. Поэтому и политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Поляки не дураки, это люди, похожие абсолютно на нас. У нас много поляков живут. Они отвергнут эту политику. И не надо нам думать о том, как это будет. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут, это конец стране будет. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что народ не позволит. Григорий Азаренок:

Но есть и польские подсвинки. Змагарики. Враги белорусского народа. Худшие образцы.

Дмитрий Щигельский:

Белорусская армия в соответствии со всеми основополагающими документами, которые подписаны с Российской Федерацией, должна вступить в войну и начать двигаться на Киев или на Львов. И вот здесь начинаются уже непосредственно действия и реакции, решения, которые будут касаться белорусов. Возможно, в том числе и тех, кто нас сейчас смотрит. И сейчас у тех, кто в Беларуси в призывном возрасте, а также у тех, кто на контракте, у офицеров, прапорщиков, у контрактников-солдат, у них есть очень простой вариант. И не так много этих вариантов. Вариант № 1 – бежать за границы Беларуси. Вариант № 2 – думать о том, как быстренько, пока не началось военное положение, уйти с военной службы. Вариант № 3 – думать, как в составе подразделений переходить на сторону Украины.

Григорий Азаренок:

Да простят меня люди за такой длинный кусок транслирования сумасшедшего. Хочу, чтобы вы, как говорят в Украине, подывылыся. С каким апломбом, какой уверенностью, какой значимостью он произносит все это. Когда змагар врет? Когда открывает пятак. Но мне интересно, вот правда, ну вот по половым признакам он мужчина. Ну мужчине, по идее, должны быть не комильфо врать. Иногда можно промолчать, умолчать, иногда можно сказать так, чтобы было непонятно, что ты имеешь в виду, чтобы потом догадались. Но вот так вот, раз за разом, откровенно, подло, нагло, низко, мерзко врать. Ну как? У меня вопрос к их аудитории? Вам не надоело жрать вот это с лопаты? Вам не надоело радостно повизгивать у корыта с ложью? Ладно был бы он один такой. Так ведь все, все до одного свинячат и врут. И весь этот мусор короткими фразами сметает Президент Лукашенко. Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это вранье! Подробности. Григорий Азаренок:

Вспомните, сколько они выли в феврале-марте, кричали, что мы пойдем на Киев, вбрасывали дебильную ложь, орали «Нет войне!», на улицы повылазили. Все наврали. И сейчас врут. И именно с этой целью – кого-то вывести на улицу, получить очередное синее заднее филе, выть и стонать. Тогда Запад денежку даст.

Константин Придыбайло:

Интересно наблюдать, как вот эти цпсошники, польские все эти прокладки, пытаются давить сейчас на белорусское общество. Что они хотят? По сути, они сейчас пытаются разжечь два огня сразу. Они завели шарманку про вот эти митинги, ходят периодически, пытаются провести в России, расшатать обстановку. У нас – далеко ходить не надо – опять пошли по той самой методичке. Теперь у нас позвали женщин. Мы прозвали, журналисты, «нытинг», потому что вышли хипстеры, которые зимой и летом ходят в подвернутых штанишках, щиколотки синие в минус 30. Вот они недавно вышли. Их там повязали, поняли, что вручают повестки, прямо в отделе полиции некоторым. Сейчас они позвали женщин. Все по методичке, как это было и в Беларуси. Женщин не будут же так паковать. И в Беларуси пытаются разжечь точно такой же огонь. Белорусы затягивают, говорят: сейчас Путин заставит Лукашенко вступить, будет какая-то мобилизация, все под ружье, сейчас зальет Беларусь кровью. Их задача сейчас – начать вот этот пожар гражданского общества внутри стран. Они понимают, что снаружи, даже несмотря на бесконечные поставки западного вооружения, Украина ничего не может сделать. Они воспользовались этим вооружением. Из-за того, что у нас ограниченный контингент был в этих областях, на линии соприкосновения, наступление немножко остановилось. Сейчас идет частично мобилизация, прикроют тылы. И специальная военная операция будет продолжаться дальше. До выполнения поставленных задач. А Беларусь – это прямой и единственный реальный партнер Российской Федерации. Они пытаются в очередной раз разорвать этот союз России и Беларуси. Им не удалось это сделать в начале нулевых, в 10-е годы, не удалось это сделать в 2020-м. Сейчас они пытаются сыграть на том, что Россия проводит специальную военную операцию. А война для Белорусов, да и для россиян, чуть больше, наверное, значит, потому что через Беларусь немцы шли в одну сторону, потом, уходя, опять все сжигали. Для белорусов война, Великая Отечественная война, – тот нерв, который спустя много поколений до сих пор болезненный. И они пытаются опять надавить на проведение какой-то военной операции и так далее. Не получается. По крайней мере, то, что я вижу, адекватные, здравомыслящие люди видят, что происходит, тем более очень много людей с Донбасса, из Украины за восемь лет переехали в Беларусь. И те, кто с ними общался, даже журналисты в частности, последние дни, в 20-м году очень много было материалов, когда эти украинцы рассказывали: здесь, по сути, то, о чем все мечтают, тихо, спокойно, есть работа, социальные гарантии, выплаты и так далее. Что еще нужно для хорошей жизни? Змагаров это не устраивает. Змагарам нужно все сломать, разрушить, встать сверху и все забрать себе, забрать деньги, заводы, пароходы, все это продать и потом шиковать где-нибудь в Майами, на той родине, они ее не считают, но это истинная их родина, где-то там за океаном, которая платит им доллары.