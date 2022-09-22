​Жапаров рассказал Лукашенко о ситуации на границе с Таджикистаном

22 сентября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана. Инициатором диалога выступила кыргызская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными стали две темы. Александр Лукашенко и Садыр Жапаров обсудили наиболее актуальные вопросы отношений двух стран. Кроме того, глава Кыргызстана проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Таджикистаном.