Прямой эфир

​Жапаров рассказал Лукашенко о ситуации на границе с Таджикистаном

22 сентября 2022 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

22 сентября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Кыргызстана. Инициатором диалога выступила кыргызская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Жапаров рассказал Лукашенко о ситуации на границе с Таджикистаном-1

Основными стали две темы. Александр Лукашенко и Садыр Жапаров обсудили наиболее актуальные вопросы отношений двух стран. Кроме того, глава Кыргызстана проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Таджикистаном.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана
21 сентября 2022 20:15

Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана

Макей принял участие в неформальной встрече руководителей МИД стран ОДКБ
21 сентября 2022 20:14

Макей принял участие в неформальной встрече руководителей МИД стран ОДКБ

«Сегодня это одна из угроз». Вольфович рассказал, как изменится Концепция нацбезопасности Беларуси
20 сентября 2022 17:03

«Сегодня это одна из угроз». Вольфович рассказал, как изменится Концепция нацбезопасности Беларуси