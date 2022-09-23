Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии

Новости Беларуси. Белорусская сторона сократит дипломатическое присутствие в Эстонии. Наш посол в Таллине отзывается для консультаций в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИДом проанализирован ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН. Они не могут быть расценены иначе как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны. Тем самым нарушена базовая основа нормальных двусторонних отношений.

Отныне Беларусь не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории. Штат посольства этой страны с октября должен быть доведен до двух сотрудников. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Таллине.