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Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии

23 сентября 2022 13:37
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Новости Беларуси. Белорусская сторона сократит дипломатическое присутствие в Эстонии. Наш посол в Таллине отзывается для консультаций в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии-1

МИДом проанализирован ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН. Они не могут быть расценены иначе как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны. Тем самым нарушена базовая основа нормальных двусторонних отношений.

Отныне Беларусь не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории. Штат посольства этой страны с октября должен быть доведен до двух сотрудников. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Таллине.

# Беларусь-Эстония # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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