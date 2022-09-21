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Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана

21 сентября 2022 20:15
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Беларуси и Татарстану удалось оперативно адаптироваться к изменившимся условиям, наш товарооборот растет. Роман Головченко подвел итоги переговоров с президентом Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана -1

В первое полугодие белорусский экспорт прибавил более 20 %. Именно этот показатель является основным маркером успешности работы и бизнеса, и госслужащих. Стороны не намерены останавливаться на достигнутом и обозначили планы на перспективу. Впереди большая работа, уже на завтра, 22 сентября, запланировано подписание документов, стимулирующих взаимодействие давних бизнес-партнеров – Беларуси и Татарстана.

Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана -4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы сумели очень оперативно адаптироваться под изменившиеся условия и нарастили поставки в первую очередь на конвейеры татарстанских предприятий большие объемы номенклатуры автокомпонентов. Татарстан поддерживает нас в традиционных закупках химического сырья и компонентов нефтехимии, которые жизненно необходимы для устойчивой работы белорусских предприятий.

Рабочий визит Романа Головченко в Россию начался с Башкортостана. В Уфе торжественно был дан старт новым совместным производствам. Подобные проекты являются еще одним подтверждением серьезных намерений по двустороннему сотрудничеству.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Рустам Минниханов # Фотофакт

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