Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Почему так важно отметить этот звонок? Потому что фактически мы видим, что модель Союзного государства сработала. То есть Трамп позвонил нашему Президенту в первую очередь потому, что Союзное государство, как бы его ни хотели развалить все наши враги, обеспечило, самое главное, мир и порядок в Восточной Европе. Именно в рамках тех соглашений, которые были заложены еще в конце 90-х годов, они обеспечили нам мир и порядок, потому что именно в рамках этих соглашений в последующем были заключены соответствующие договоры, которые гарантировали и безопасность нас в рамках системы ПВО, ПРО Российской Федерации, и возможности быстрого размещения на нашей территории российского воинского контингента, с возможностью размещения наступательных вооружений. Для того, чтобы пресечь любые активности НАТО на наших границах. Мало того, все эти соглашения позволили расширить возможности размещения тактического ядерного оружия, были определены перспективы размещения у нас ракетных комплексов «Орешник».

И обратите внимание, ведь как раз в преддверии встречи Путина и Трампа состоялся отчет, встреча министра обороны Беларуси с нашим Президентом и последующая пресс-конференция, на которой было определено то, что в ходе учений будут отрабатываться вопросы применения и ТЯО, и применение «Орешника». И это вызвало просто всплеск эмоций в западных СМИ, притом не просто каких-то наших оппонентов беглых и тех, которые работают по низам, а вызвало определенную истерию у тех структур, которые обслуживают НАТО, то есть ведущих немецких, французских, британских СМИ. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что как бы ни милитаризировали они Польшу и страны Балтии, применение передового оружия, в том числе оружия массового поражения, приводит к нивелированию, можно так аккуратно сказать, нивелированию всей воинской группировки, военной группировки на территории Польши и стран Балтии. И все их операции заканчиваются в течение нескольких минут. И все это прекрасно понимают. Поэтому звонок Трампа нашему Президенту – это как раз понимание того, что Президент Российской Федерации и Президент Республики Беларусь действуют воедино для обеспечения региональной безопасности.

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