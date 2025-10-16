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Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска

16 октября 2025 18:17
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Белорусской скорой помощи – 115 лет. Изначально в распоряжении медиков были телефонная связь и конная карета. За эти годы изменилось многое: оснащение, техника, методы лечения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но неизменным остается одно – при любых обстоятельствах эти люди готовы выехать на помощь каждому. Наш корреспондент Ольга Пасечник отправилась на дежурство с врачами 11-й подстанции минской скорой.

Подробности в сюжете.

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска-2

Раздается сигнал. Тот самый, что врывается в тишину диспетчерской. За четверть века на скорой фельдшер Татьяна Сосновская слышала его сотни тысяч раз. И за это время она спасла немало жизней. В ее работе каждая секунда дорога. Успеть за 4 минуты, если вызов экстренный, если срочный – за 15.

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска-4

Татьяна Сосновская фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 11:
Работа сложная, вызовы бывают разные. Нужно сориентироваться очень быстро во многих ситуациях. Поэтому интересно, когда оказываешь помощь и видишь результат, то это не передать словами.

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска-6

Как только координаты поступают медикам, бригада тут же отправляется к пациенту на помощь. Проверить аппаратуру, доложить о выезде – и за считаные минуты они уже мчатся по городу.

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска-8

Ольга Пасечник, корреспондент:
Это настоящая больница на колесах. Современный автомобиль скорой помощи оснащен самым необходимым и технологичным оборудованием: электрокардиографами, дефибрилляторами, кислородными ингаляторами. Все для того, чтобы вовремя оказать любую помощь.

Подробности в видео.

# Медицина # Скорая помощь

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