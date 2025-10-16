Олег Корзун провёл встречу с коллективом УДМС Мингорисполкома в рамках Единого дня информирования

Неделя родительской любви проходит в Беларуси. И эта тема стала ключевой во время единого дня информирования. О роли семьи и сохранении традиционных ценностей говорили на встрече в управлении дорожно-мостового строительства и благоустройства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С коллективом предприятия пообщался заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Такие встречи – это возможность услышать то, что волнует людей. В ходе беседы обсудили также перспективы развития столицы. Среди важных объектов, возводимых предприятием, – путепровод, соединяющий проспект Независимости и улицу Московскую. Работы на объекте уже близятся к завершению. Еще один новый мост соединит Центральный район с Фрунзенским.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома: Большой вклад внесен в развитие материально-технической базы. Было серьезное инвестирование в технику, поэтому мы выходим на новый, скажем так, для себя уровень работы по ремонту мостов и путепроводов. Осваиваем новые виды работы, новые специальности.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Эти встречи очень полезны, очень важны, чтобы понимать те проблемы, которые имеют место быть на предприятии, какая помощь нужна от городских властей, чтобы предприятие развивалось, чтобы оно росло. И действительно, можно назвать это предприятие (УДМС) определенным флагманом нашей не только столицы, но и республики. Плиточное покрытие у Дворца спорта, на Октябрьской площади – это результат труда тех людей, которые работают именно на предприятиях.

Сейчас в управлении разрабатывают новый проект по устройству ливневых канализаций, которые позволят минимизировать подтопления в городе во время обильных осадков.