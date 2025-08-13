Прямой эфир

Гигин: cтраны НАТО в боевом опыте уже на порядок отстают от российской армии

13 августа 2025 20:59
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин: cтраны НАТО в боевом опыте уже на порядок отстают от российской армии-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Я некоторое время назад был в России и наблюдал кадры учения как раз Бундесвера в Эстонии. Они перебросили туда 30 вертолетов. И стоял такой бравый немецкий моложавый полковник, который бодро отчитывался. Я глянул на кадры за его спиной и понял: «Ах ты, полковник! Твоим 30 вертолетам на поле боя долго не жить». Они кучно летят и так же кучно приземляются на какой-то аэродром. Но если они так будут вертолеты применять, одной-двух ракет этих вертолетов не будет. То есть мы видим, что страны НАТО в тактике применения, особенно в боевом опыте, уже на порядок отстают от той же российской армии.

# Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Международная политика

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