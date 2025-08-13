Гигин: cтраны НАТО в боевом опыте уже на порядок отстают от российской армии

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Я некоторое время назад был в России и наблюдал кадры учения как раз Бундесвера в Эстонии. Они перебросили туда 30 вертолетов. И стоял такой бравый немецкий моложавый полковник, который бодро отчитывался. Я глянул на кадры за его спиной и понял: «Ах ты, полковник! Твоим 30 вертолетам на поле боя долго не жить». Они кучно летят и так же кучно приземляются на какой-то аэродром. Но если они так будут вертолеты применять, одной-двух ракет этих вертолетов не будет. То есть мы видим, что страны НАТО в тактике применения, особенно в боевом опыте, уже на порядок отстают от той же российской армии.