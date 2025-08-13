Гигин: cтраны НАТО в боевом опыте уже на порядок отстают от российской армии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Я некоторое время назад был в России и наблюдал кадры учения как раз Бундесвера в Эстонии. Они перебросили туда 30 вертолетов. И стоял такой бравый немецкий моложавый полковник, который бодро отчитывался. Я глянул на кадры за его спиной и понял: «Ах ты, полковник! Твоим 30 вертолетам на поле боя долго не жить». Они кучно летят и так же кучно приземляются на какой-то аэродром. Но если они так будут вертолеты применять, одной-двух ракет этих вертолетов не будет. То есть мы видим, что страны НАТО в тактике применения, особенно в боевом опыте, уже на порядок отстают от той же российской армии.