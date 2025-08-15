Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло

Считаные часы остались до исторической российско-американской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт лидеров с момента переизбрания американского президента и последней встречи в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И «ставки высоки», как выражаются эксперты. Этот саммит может стать отправной точкой не только в вопросе разрешения украинского конфликта, но и в теме формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Ожидается, что главы России и США встретятся в 10 вечера по минскому времени на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Стороны попробуют прийти к консенсусу по ряду сложных вопросов: и речь не только о ситуации в Украине. В повестке также тема возобновления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, контроль вооружений, международная и региональная повестка.