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Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло

15 августа 2025 17:25
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Считаные часы остались до исторической российско-американской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт лидеров с момента переизбрания американского президента и последней встречи в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И «ставки высоки», как выражаются эксперты. Этот саммит может стать отправной точкой не только в вопросе разрешения украинского конфликта, но и в теме формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Ожидается, что главы России и США встретятся в 10 вечера по минскому времени на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Стороны попробуют прийти к консенсусу по ряду сложных вопросов: и речь не только о ситуации в Украине. В повестке также тема возобновления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, контроль вооружений, международная и региональная повестка.

Сергей Дик: речи об участии на встрече Путина и Трампа представителей Украины или Зеленского не было. Подробнее.

Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло-2

Владимир Путин и Дональд Трамп провели не один час в пути. Глава США должен приехать раньше и намерен встречать своего коллегу, как он заявил, с почестями. Тем временем на Аляске их прибытия ждут российская делегация, а также журналисты со всего мира.

Согласно программе, сначала лидеры проведут личную беседу, к участию в которой допустят лишь переводчиков. А уже после к диалогу присоединятся участники делегаций – по пять человек с каждой стороны. Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. И если все пойдет по плану, по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция сторон.

Стоит отметить, что пока позиции Кремля и Белого дома существенно расходятся и в экспертном сообществе не ждут внезапного прорыва. Однако сам факт личной встречи лидеров уже говорит о многом.

Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):
Есть надежда на то, что Трамп согласится на российские предложения по поводу признания статуса четырех новых субъектов Российской Федерации и статуса Крыма. Тоже будет обсуждаться на этой встрече и режим прекращения огня, и режим так называемого воздушного перемирия, и гарантии того, что временное прекращение огня не перейдет в горячее столкновение через какое-то время.

Это еще раз подтверждает, что Украина – лишь часть сложной шахматной партии.

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# Дональд Трамп # Владимир Путин # Международная политика # Андрей Манойло

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