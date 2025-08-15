Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло
Считаные часы остались до исторической российско-американской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт лидеров с момента переизбрания американского президента и последней встречи в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И «ставки высоки», как выражаются эксперты. Этот саммит может стать отправной точкой не только в вопросе разрешения украинского конфликта, но и в теме формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Ожидается, что главы России и США встретятся в 10 вечера по минскому времени на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.
Стороны попробуют прийти к консенсусу по ряду сложных вопросов: и речь не только о ситуации в Украине. В повестке также тема возобновления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, контроль вооружений, международная и региональная повестка.
Сергей Дик: речи об участии на встрече Путина и Трампа представителей Украины или Зеленского не было. Подробнее.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели не один час в пути. Глава США должен приехать раньше и намерен встречать своего коллегу, как он заявил, с почестями. Тем временем на Аляске их прибытия ждут российская делегация, а также журналисты со всего мира.
Согласно программе, сначала лидеры проведут личную беседу, к участию в которой допустят лишь переводчиков. А уже после к диалогу присоединятся участники делегаций – по пять человек с каждой стороны. Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. И если все пойдет по плану, по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция сторон.
Стоит отметить, что пока позиции Кремля и Белого дома существенно расходятся и в экспертном сообществе не ждут внезапного прорыва. Однако сам факт личной встречи лидеров уже говорит о многом.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):
Есть надежда на то, что Трамп согласится на российские предложения по поводу признания статуса четырех новых субъектов Российской Федерации и статуса Крыма. Тоже будет обсуждаться на этой встрече и режим прекращения огня, и режим так называемого воздушного перемирия, и гарантии того, что временное прекращение огня не перейдет в горячее столкновение через какое-то время.
Это еще раз подтверждает, что Украина – лишь часть сложной шахматной партии.
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