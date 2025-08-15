Скорее всего, встреча будет позитивной – чего ждать от переговоров на Аляске? Ответил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

15 августа состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. С ними связываются большие надежды на то, что конфликт в Украине наконец может завершиться. Во всяком случае, шансы на это есть. Но нужно быть реалистами и трезво оценивать, что может быть результатом этих переговоров, а что – нет. Во-первых, буквально завтра или в ближайшие дни война точно не закончится, для этого потребуется еще немало времени. Однако договоренности о прекращении боевых действий по линии фронта и в воздухе могут быть достигнуты. Самый главный камень преткновения – вопрос территорий, где пройдет новая граница. Наиболее реалистичным выглядело бы предложение территориального размена: вывод ВСУ из оставшейся части Донецкой области, передача ее под контроль России взамен на территории Харьковской и Сумской областей, находящихся сегодня под российским контролем. Учитывая ситуацию на фронте, особенно в Донецкой области, где формирования ВСУ находятся под угрозой окружения и полного разгрома, этот вариант был рациональным и для Украины. Но это если мыслить рационально. Из заявлений украинского руководства, поддержанных его европейскими союзниками, следует, что ни на какие размены они не пойдут и территории оставлять не будут. России ими предлагается немедленная остановка боевых действий и заморозка конфликта по фактической линии фронта. Для чего это нужно? Вспомним то, что происходило на Донбассе ранее, в 2014–2015 годах. Тогда переговоры с участием европейцев спасли украинскую армию от полного поражения, а фиксация границы по линии контроля не привела к долгожданному миру.

Алексей Дзермант:

Как мы теперь знаем, Украина использовала это для подготовки к новой войне, ставшей гораздо более масштабной и тяжелой. Где гарантии, что этого не произойдет и сейчас? Новая граница должна быть стабильной и демилитаризованной. Повестка для предметных и результативных переговоров между Россией и США есть. Тем более что американцы явно не хотят продолжать финансово поддерживать Украину, а это значит, они готовы к поиску рациональных, а тем более сулящих им выгоду решений на других направлениях возможного сотрудничества. Главная проблема на этих переговорах, да и на других тоже, – это позиция Украины и стоящих за ней европейцев. Они сделали из этой войны своеобразный фетиш: мол, если мы проиграем, то это будет конец не только теперешней украинской государственности, но и всего европейского интеграционного проекта. То есть чуть ли не конец света в их картине мира. Какая-то доля истины в этом есть. Украинская государственность после окончания конфликта действительно может быть переформатирована, например, Украина может стать федерацией. Европейский союз может отказаться от безудержной экспансии на восток и наконец начнет учитывать интересы России и Беларуси. Но ведь это вовсе не конец света! Это всего лишь конец определенных идеологических иллюзий, утопий, которые разбились, причем самым кровавым образом, о реальность.