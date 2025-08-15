Скорее всего, встреча будет позитивной – чего ждать от переговоров на Аляске? Ответил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
15 августа состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. С ними связываются большие надежды на то, что конфликт в Украине наконец может завершиться. Во всяком случае, шансы на это есть.
Но нужно быть реалистами и трезво оценивать, что может быть результатом этих переговоров, а что – нет. Во-первых, буквально завтра или в ближайшие дни война точно не закончится, для этого потребуется еще немало времени. Однако договоренности о прекращении боевых действий по линии фронта и в воздухе могут быть достигнуты.
Самый главный камень преткновения – вопрос территорий, где пройдет новая граница. Наиболее реалистичным выглядело бы предложение территориального размена: вывод ВСУ из оставшейся части Донецкой области, передача ее под контроль России взамен на территории Харьковской и Сумской областей, находящихся сегодня под российским контролем.
Учитывая ситуацию на фронте, особенно в Донецкой области, где формирования ВСУ находятся под угрозой окружения и полного разгрома, этот вариант был рациональным и для Украины. Но это если мыслить рационально. Из заявлений украинского руководства, поддержанных его европейскими союзниками, следует, что ни на какие размены они не пойдут и территории оставлять не будут.
России ими предлагается немедленная остановка боевых действий и заморозка конфликта по фактической линии фронта. Для чего это нужно? Вспомним то, что происходило на Донбассе ранее, в 2014–2015 годах. Тогда переговоры с участием европейцев спасли украинскую армию от полного поражения, а фиксация границы по линии контроля не привела к долгожданному миру.
Алексей Дзермант:
Как мы теперь знаем, Украина использовала это для подготовки к новой войне, ставшей гораздо более масштабной и тяжелой. Где гарантии, что этого не произойдет и сейчас? Новая граница должна быть стабильной и демилитаризованной.
Повестка для предметных и результативных переговоров между Россией и США есть. Тем более что американцы явно не хотят продолжать финансово поддерживать Украину, а это значит, они готовы к поиску рациональных, а тем более сулящих им выгоду решений на других направлениях возможного сотрудничества.
Главная проблема на этих переговорах, да и на других тоже, – это позиция Украины и стоящих за ней европейцев. Они сделали из этой войны своеобразный фетиш: мол, если мы проиграем, то это будет конец не только теперешней украинской государственности, но и всего европейского интеграционного проекта. То есть чуть ли не конец света в их картине мира.
Какая-то доля истины в этом есть. Украинская государственность после окончания конфликта действительно может быть переформатирована, например, Украина может стать федерацией. Европейский союз может отказаться от безудержной экспансии на восток и наконец начнет учитывать интересы России и Беларуси.
Но ведь это вовсе не конец света! Это всего лишь конец определенных идеологических иллюзий, утопий, которые разбились, причем самым кровавым образом, о реальность.
Алексей Дзермант:
Есть большое сомнение, что политики, выступающие сегодня от имени Украины и Европы, даже под гнетом фактов и реальности готовы от своих утопий отказаться. А это значит, что, даже несмотря на возможные позитивные результаты переговоров на Аляске, они будут пытаться продолжать войну, атаковать Россию, совершать на ее территории теракты.
Чтобы все это остановить, Дональду Трампу и его администрации необходимо было бы оказать сильнейшее давление на Киев, Брюссель, Лондон, Берлин и Париж. Но станут ли американцы это делать, есть ли у них такие возможности? Возможности, скорее всего, есть, а вот желание входить в клинч со своими союзниками ради договоренностей с Россией – вряд ли.
Отсюда можно осторожно прогнозировать дальнейшее развитие событий. Встреча Путина и Трампа, скорее всего, пройдет на позитивной ноте, возможно даже определение неких контуров будущего Украины, ее территориального раздела. Но когда дело дойдет до выполнения этих договоренностей, очень вероятно, что украинские власти и европейцы сделают все, чтобы оно забуксовало.
Американцы чем дальше, тем больше будут пытаться выйти из этого конфликта и снять с себя за него ответственность, но перекладывать они ее смогут только на Европу, заинтересованную в поражении России, а это будет означать продолжение войны.
Есть еще вариант смены власти в Украине и приход там более вменяемых и рациональных политиков, но и здесь наверняка развернется борьба между разными группами, завязанными на внешние центры силы на Западе. Чем условный Залужный может быть лучше Зеленского? Возможно, будет еще и хуже.
Переговоры с США важны и нужны, но это не отменяет того, что нам в Союзном государстве стоит готовиться к худшему, чтобы не иметь никаких иллюзий.