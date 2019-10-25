Александр Лукашенко в Нур-Султане: Казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан проконсультируются с Россией о поставках нефти через ее территорию. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым во время официального визита в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь на высшем уровне подтвердили стратегический уровень отношений двух государств и обсудили детали экономического сотрудничества. Приоритетом остается промышленная кооперация. Кроме того, партнеры видят большие совместные перспективы в сельском хозяйстве, логистике, высоких технологиях и освоении космоса. Корреспондент Виктория Ходосок продолжит тему.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Несмотря на более чем четвертьвековую дипломатию двух стран, стороны ждут нового витка в отношениях. Возможности есть – речь в резиденции «Акорда» шла именно об этом. Продуктивный диалог политиков наверняка выведет дружбу Беларуси и Казахстана на новый уровень.

К резиденции президента Казахстана «Акорда» кортеж Александра Лукашенко прибыл к семи утра по минскому времени. На входе Президента Беларуси по-дружески встретил Касым-Жомарт Токаев.

После церемонии встречи из центрального парадного холла лидеры двух стран отправились в Восточный зал резиденции, сделанный наподобие юрты. Вообще архитектурный ансамбль президентской резиденции – это порядка 37 тысяч квадратных метров, и каждый из них – эксклюзивная отделка с национальными особенностями. В Восточном зале оба президента находились недолго: переговоры в узком составе проходят быстро.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Это хорошая возможность подтвердить дружественный, абсолютно дружественный характер взаимоотношений и сотрудничества между нашими государствами. Подтвердить взаимную тягу наших народов друг к другу. Ну и, конечно же, это хорошая возможность придать очень серьезный импульс деловому сотрудничеству между нашими государствами. Александр Лукашенко: «Наши экономики всегда были взаимодополняемыми» Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты» Изменений в белорусско-казахстанских отношениях ждут обе стороны. Сегодня фундамент в сотрудничестве – это экономика. И Казахстан в тройке основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ. О потенциале товарооборота в миллиард долларов говорили не раз. Задача нам по силам, уверены лидеры.

Сегодня товарооборот 900 миллионов долларов, порядка 700-т – белорусский экспорт. Чтобы уровнять баланс, готовы работать и над увеличением импорта. Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр» Основная мысль сегодняшних переговоров: нам всегда удастся найти пути решения по любым вопросам. Сошлись во мнении, что пора уходить от простой торговли к большему – созданию производственных коопераций. Выгодно продуманный вариант: свои общие возможности показывать на рынках третьих стран. А потому держаться лучше вместе.

Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный Полномочный посол Казахстана в Беларуси:

Сегодня весь мир идет по пути интеграции. Сегодня в одиночку стране выйти на большой рынок очень сложно. Поэтому, имея тот большой потенциал, который есть у двух стран, Беларуси и Казахстана, я думаю, самое логичное – это создание совместных предприятий. Идти через Хоргос, это огромный рынок Китая, а так же Европа. Я думаю, те соглашения, которые сегодня достигнуты, и те вопросы, которые сегодня прорабатываются, направлены именно на это.

Наше сотрудничество выгодно обеим странам. Беларусь – мост в Европу, Казахстан – ворота в Азию и, в частности, в Китай. Среди приоритетов – интерес к казахстанской нефти. Возможные поставки сырья в Беларусь в эти дни также обсуждали в Нур-Султане. Стороны уже приступили к коммерческим переговорам. Объем и цену не говорят – мол, в бизнесе на этапе переговоров конкретика любит тишину. Поставлять сырье планируют через Россию. Консультации с российской стороной запланированы на ближайшее время.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Нам удалось согласовать текст на ведомственном уровне межправсоглашения. Сейчас оно будет проходить внутригосударственное согласование. Но мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем непосредственно к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования. Естественно, на площадках Министерства энергетики Казахстана, концерна «Белнефтехима» и под кураторством. Надеемся, что в ближайшее время найдем приемлемую форму сотрудничества уже в виде конкретных контрактов.

Естественная сфера сотрудничества двух стран – машиностроение. В Казахстане уже собирают белорусские тракторы, сельхозтехнику, комбайны. Линейка продукции расширяется, а степень локализации – увеличивается. Частные примеры – «Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг» – могут ежегодно увеличивать производство комбайнов до 1000 машин. К тому же Беларусь готова впустить казахстанских акционеров в капитал белорусского флагмана.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня президенты дали поручение проработать еще более серьезно это вопрос. Хотя с партнерами тема не новая, обсуждаем. На самом деле никакого антагонизма нет. Единственное, это все-таки сделка крупная достаточно, поэтому мы должны четко и ясно определить все детали этой сделки. Достаточно короткий промежуток времени, и мы поймем, по какому пути двигаться. Но даже без этого условия с нашим партнером «Агромашхолдингом» мы в этом году серьезно нарастили объемы поставок машинокомплектов и сборку в Казахстане, и на следующий год еще более серьезный шаг. То есть мы выходим на 500 машинокомплектов в 2020 году с различными финансовыми схемами.

Шире возможности и в аграрной сфере. Белорусский АПК может спокойно увеличивать поставки мяса, молока, сливочного масла. Есть идея организовать в Казахстане перерабатывающее производство. Успех может прийти и после создания в Беларуси совместного венчурного фонда с прицелом на развитие стартапов. В общем, идей много, но все постепенно. Итоги переговоров сегодня – это уже конкретные договоренности: Беларусь и Казахстан подписали ряд важных документов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Визит был очень успешным. Был абсолютно откровенный и искренний разговор, особенно в узком составе, о тех небольших проблемах, которые мешают более динамичному наращиванию товарооборота. Поэтому договорились абсолютно по всем направлениям, по всем сферам, по всем тем проблемным моментам, которые существуют у нас. Есть развязки этих вопросов, и я убежден, что этот визит придаст серьезный импульс нашему двустороннему сотрудничеству.

Лучшая возможность проконтролировать выполнений подписанных договоренностей – встретиться еще раз. Александр Лукашенко пригласил президента Токаева с ответным визитом в Минск в 2020 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы в открытой и доверительной атмосфере обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, определили приоритеты на ближайшую перспективу. Мы сверили позиции по ключевым направлениям нашего взаимодействия на интеграционных и международных площадках. Волею судеб, истории нам предоставлены право и возможность – трем республикам постсоветского пространства – быть в авангарде интеграции. От нас многого ждут народы постсоветского пространства, бывшего Советского Союза. И мы не можем обмануть их надежды.

Безусловно, основное внимание мы уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Для Беларуси Казахстан является одним из основных партнеров по объему товарооборота среди стран Содружества Независимых Государств. Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов и зерноуборочных, и кормоуборочных, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане. Наряду с промышленной кооперацией наши страны обладают необходимым потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества в других отраслях экономики. Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся.