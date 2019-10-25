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«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками

25 октября 2019 20:39
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Новости Беларуси. Крепкая дружба Беларуси и Казахстана связана еще и с давними личными отношениями Александра Лукашенко и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который руководил страной без малого 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-1

Его вклад в развитие страны переоценить сложно. Потому сегодня не встретиться с хорошим другом Александр Лукашенко просто не мог.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-4

Александр Лукашенко:
Я сегодня сказал: судьба, история предопределила нам, Казахстану, Беларуси и России, быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. А Казахстан всегда в вашем лице выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам грех снижать обороты, мы сегодня по всем вопросам, которые были в повестке дня, договорились. Приедет президент Казахстана в Минск, и мы проконтролируем.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-7

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана:
Надо нам наращивать сотрудничество, взаимную торговлю, объемы. У нас есть что предложить друг другу – взаимодополняемая экономика.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-10

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-12

Хорошим друзьям, которые не так часто видятся, положено дарить друг другу подарки. Наш Президент передал Назарбаеву корзину с вкусными белорусскими продуктами. С пустыми руками не уехал и Александр Лукашенко.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-15

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-17

Александр Лукашенко:
Помнишь, ты меня заставил «Беловежской» и «Зубровки» возобновить производство? А это современные уже продукты, попробуйте.

Нурсултан Назарбаев:
Сала не вижу что-то.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-20

Александр Лукашенко:
Все тут вам есть.

Нурсултан Назарбаев:
Шикарные продукты.

«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками-23

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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