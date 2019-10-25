«Шикарные продукты». Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обменялись подарками

Новости Беларуси. Крепкая дружба Беларуси и Казахстана связана еще и с давними личными отношениями Александра Лукашенко и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который руководил страной без малого 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его вклад в развитие страны переоценить сложно. Потому сегодня не встретиться с хорошим другом Александр Лукашенко просто не мог.

Александр Лукашенко:

Я сегодня сказал: судьба, история предопределила нам, Казахстану, Беларуси и России, быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. А Казахстан всегда в вашем лице выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам грех снижать обороты, мы сегодня по всем вопросам, которые были в повестке дня, договорились. Приедет президент Казахстана в Минск, и мы проконтролируем.

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана:

Надо нам наращивать сотрудничество, взаимную торговлю, объемы. У нас есть что предложить друг другу – взаимодополняемая экономика.

Хорошим друзьям, которые не так часто видятся, положено дарить друг другу подарки. Наш Президент передал Назарбаеву корзину с вкусными белорусскими продуктами. С пустыми руками не уехал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Помнишь, ты меня заставил «Беловежской» и «Зубровки» возобновить производство? А это современные уже продукты, попробуйте. Нурсултан Назарбаев:

Сала не вижу что-то.