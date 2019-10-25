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В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым

25 октября 2019 13:46
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр»

В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым-1

В Нур-Султане Президент Беларуси также провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как почетный председатель ЕАЭС он планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко ответил, что объединение очень нуждается в помощи первого президента Казахстана, который был инициатором создания ЕАЭС.

В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым-4

В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым-6

В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым-8

В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым-10

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# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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