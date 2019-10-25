В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султане Президент Беларуси также провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как почетный председатель ЕАЭС он планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко ответил, что объединение очень нуждается в помощи первого президента Казахстана, который был инициатором создания ЕАЭС.