В Казахстане Александр Лукашенко провёл встречу с Нурсултаном Назарбаевым

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр»
В Нур-Султане Президент Беларуси также провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как почетный председатель ЕАЭС он планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге.
Александр Лукашенко ответил, что объединение очень нуждается в помощи первого президента Казахстана, который был инициатором создания ЕАЭС.
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