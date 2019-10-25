Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства подчеркнул, что переговоры с Касым-Жомартом Токаевым прошли в абсолютно дружелюбной атмосфере и имели деловой, доверительный характер.

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»

Президент Беларуси пригласил также Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом нашу страну в 2020 году. Это даст возможность проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений.