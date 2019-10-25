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Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»

25 октября 2019 11:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства подчеркнул, что переговоры с Касым-Жомартом Токаевым прошли в абсолютно дружелюбной атмосфере и имели деловой, доверительный характер.

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Президент Беларуси пригласил также Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом нашу страну в 2020 году. Это даст возможность проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений.

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты и многое другое. Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит (если это будет возможно) казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся.

С учетом развития сферы высоких технологий открываются хорошие возможности для двустороннего инвестиционного взаимодействия. Убежден, итоги состоявшегося накануне белорусско-казахстанского делового форума внесут весомый вклад в развитие упомянутых направлений сотрудничества.

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»-4

Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии Евразийского экономического союза и в активном использовании преимуществ от участия в нем наших стран. Выразили готовность продолжать совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектам хозяйствования, устранению барьеров и ограничений торговли, проведению согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей.

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Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»-7

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»-9

Александр Лукашенко: «Нас интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты»-11

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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