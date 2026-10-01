Новости по тегу #Беларусь-Казахстан

Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.
Ключевой площадкой для новых контрактов может стать Форум регионов Беларуси и Казахстана. С инициативой его проведения выступил Александр Турчин.
Глава государства подчеркнул, что между Минском и Астаной нет закрытых тем, а экономические отношения за последние годы заметно укрепились.
В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит переговоры с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. По их итогам стороны планируют подписать ряд международных документов.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обстановка максимально приближена к боевой.
Комплексные маневры направлены на повышение уровня оперативной совместимости подразделений и совершенствование навыков применения современного вооружения.
Бойцы отработали штурм укрепленных позиций и оказание первой помощи под огнем. В воздухе обстановку контролировали расчеты беспилотников.
Президент Беларуси пожелал лидеру Казахстана здоровья и новых свершений, а жителям страны – мира, согласия и процветания.
Посетив 15 избирательных участков в Астане, председатель ЦИК Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий.
Чтобы сделать свой выбор, необходимо иметь лишь паспорт гражданина Казахстана и быть совершеннолетним.
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