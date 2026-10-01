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Новости по тегу #Беларусь-Казахстан

Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 24%
01 октября 2026 16:40

Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 24%

Премьер-министры Беларуси и Казахстана подписали пакет международных документов
01 октября 2026 11:00

Премьер-министры Беларуси и Казахстана подписали пакет международных документов

Лукашенко: Казахстан для Беларуси интересный партнер и дружеская страна
01 октября 2026 10:43

Лукашенко: Казахстан для Беларуси интересный партнер и дружеская страна

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске
01 октября 2026 08:56

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске

Александр Турчин встретился с премьер-министром Казахстана
01 октября 2026 07:45

Александр Турчин встретился с премьер-министром Казахстана

Президент Беларуси направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью военных в Казахстане
25 сентября 2026 07:51

Президент Беларуси направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью военных в Казахстане

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»
10 сентября 2026 11:10

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»

Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский
09 сентября 2026 10:39

Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский

На полигоне Брестский продолжаются совместные учения Беларуси и Казахстана «Лесное братство – 2026»
08 сентября 2026 11:18

На полигоне Брестский продолжаются совместные учения Беларуси и Казахстана «Лесное братство – 2026»

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай
24 августа 2026 17:00

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане
23 августа 2026 13:37

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана
23 августа 2026 10:50

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана