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Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»

25 октября 2019 10:53
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко с официальным визитом в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства подчеркнул, что переговоры с Касым-Жомартом Токаевым прошли в абсолютно дружелюбной атмосфере.

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»-1

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»-3

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Учитывая географические особенности наших стран, значительная роль в развитии двусторонних отношений отводится транзитно-транспортному взаимодействию. Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Пояс и путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям.

Сегодня в этой области успешно работает объединенная транспортно-логистическая компания, где Казахстан и Беларусь являются акционерами. В результате ее деятельности за последние три года контейнерные железнодорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению Китай – Европа – Китай увеличилась почти в 6,5 раз. Необходимо и далее наращивать наше взаимодействие, используя все имеющиеся возможности.,

Александр Лукашенко – президенту Казахстана: «Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит»

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»-6


 

# Беларусь-Казахстан # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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