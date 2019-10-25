Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Учитывая географические особенности наших стран, значительная роль в развитии двусторонних отношений отводится транзитно-транспортному взаимодействию. Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Пояс и путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям.

Сегодня в этой области успешно работает объединенная транспортно-логистическая компания, где Казахстан и Беларусь являются акционерами. В результате ее деятельности за последние три года контейнерные железнодорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению Китай – Европа – Китай увеличилась почти в 6,5 раз. Необходимо и далее наращивать наше взаимодействие, используя все имеющиеся возможности.,

Александр Лукашенко – президенту Казахстана: «Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит»