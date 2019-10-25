Президент Беларуси: «Казахстан – наш ключевой торговый партнёр»

Новости Беларуси. Приоритетом экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана станет промышленная кооперация. Заявил об этом Александр Лукашенко по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в этой стране успешно функционируют совместные предприятия по сборке белорусской техники: комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. Стороны договорились увеличить объемы производства комбайнов и определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники МТЗ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошую основу для масштабного сотрудничества создают схожесть приоритетов социально-экономического развития и взаимное стремление укреплять реальный сектор экономики. Поэтому мы сделали особый акцент на расширении диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов – в сферах политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии – у нас практически нет. Наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи.

Казахстан – наш ключевой торговый партнер. За три года мы увеличили товарооборот более чем в два раза. В 2018 году он достиг 900 миллионов долларов. Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью.

Да, есть определенный дисбаланс в торговле в пользу Беларуси. Но в последние годы (и это хороший темп) существенно вырос импорт из Казахстана. На 45 % темп роста импорта в Беларусь из Казахстана. Если такие темпы мы будем в ближайшие годы наблюдать, мы выравняем баланс в нашей торговле.

Только за восемь месяцев текущего года объем в нашу страну увеличился в полтора раза. Это реальные результаты совместной работы. Мы готовы рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота. Как мне только что докладывали наши специалисты, члены правительства, по всем вопросам, которые стоят в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения.