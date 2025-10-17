В Витебске завершают подготовку снегоуборочной техники к зиме
Подготовка к зимнему сезону – приоритетная задача для коммунальных служб страны. Работа кипит во всех уголках Беларуси. К слову, уже подходят к финишу. Сюрпризы погоды во всеоружии готовы встретить и в Витебской области. В северном регионе приводят в порядок технику, заготавливают специальные антигололедные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обработки дорог Витебска в зимний период уже заготовили 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 2 тысячи тонн реагентов. Их будут использовать при очистке и подсыпке автополотна, пешеходных дорожек, тротуаров и дворовых территорий. С задачей успеть до 1 ноября – справляются. Готова и техника. Около 85 % снегоуборочных машин уже в строю.
Захар Романенко, водитель автомобиля ГП «Гордормост»:
Техника предназначена для посыпки дорог пескосоляной смесью. Готовность у нас боевая. В случае выпадения осадков мы оперативно выезжаем, совершаем посыпку дорог.
Сергей Старовойтов, главный инженер ГП «Гордормост»:
Мы стараемся заранее подготовиться к содержанию городских территорий, подготовить технику, людей, материалы.
Как и в любом деле, нужна жесткая дисциплина. Перед руководителями задача – предусмотреть самые различные варианты развития погодных условий. Поэтому уже составили графики работы и планы по привлечению дополнительной техники в случае ненастья.