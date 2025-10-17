В Витебске завершают подготовку снегоуборочной техники к зиме

Подготовка к зимнему сезону – приоритетная задача для коммунальных служб страны. Работа кипит во всех уголках Беларуси. К слову, уже подходят к финишу. Сюрпризы погоды во всеоружии готовы встретить и в Витебской области. В северном регионе приводят в порядок технику, заготавливают специальные антигололедные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обработки дорог Витебска в зимний период уже заготовили 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 2 тысячи тонн реагентов. Их будут использовать при очистке и подсыпке автополотна, пешеходных дорожек, тротуаров и дворовых территорий. С задачей успеть до 1 ноября – справляются. Готова и техника. Около 85 % снегоуборочных машин уже в строю.

Захар Романенко, водитель автомобиля ГП «Гордормост»:

Техника предназначена для посыпки дорог пескосоляной смесью. Готовность у нас боевая. В случае выпадения осадков мы оперативно выезжаем, совершаем посыпку дорог.