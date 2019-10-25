Александр Лукашенко – президенту Казахстана: «Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит»

Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня, 25 октября, продолжается официальный визит белорусского лидера в Казахстан. На встрече в узком составе Президент обратил внимание также на то, что наши страны вместе с Россией находятся в центре интеграционных процессов. И без Казахстана не обходится ни одно из направлений.

Белорусско-казахстанский бизнес-форум с контрактами на 75 млн долларов и открытие нового посольства Беларуси. Репортаж СТВ