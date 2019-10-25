Александр Лукашенко – президенту Казахстана: «Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит»
Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, сегодня, 25 октября, продолжается официальный визит белорусского лидера в Казахстан. На встрече в узком составе Президент обратил внимание также на то, что наши страны вместе с Россией находятся в центре интеграционных процессов. И без Казахстана не обходится ни одно из направлений.
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В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заметил, что визит белорусского лидера – желанное событие для Казахстана и хорошая возможность подтвердить абсолютно дружественный характер взаимоотношений между странами, придать серьезный импульс деловому сотрудничеству, будь это сфера экономики, гуманитарные связи или международное сотрудничество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен заметить, что наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми. Это создает новые возможности для нас и сейчас, потому что экономики не конкурируют друг другу, мы взаимодополняемы. Во всем, что мы производим в стране, нуждается наш дружественный Казахстан. Что производите вы в Казахстане, мы с большим удовольствием готовы закупать. Сложилась хорошая перспектива. Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит.
Состоялись переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций. Казахстан – один из ключевых партнеров Беларуси. За три года товарооборот между странами увеличился более чем в два раза. В 2018 году он достиг 900 млн долларов. Задача – преодолеть миллиард. Причем белорусский экспорт доминирует, однако в последнее время вырос и импорт из Казахстана.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота.
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