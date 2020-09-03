Александр Лукашенко в кадровый четверг: занимайтесь людьми, они поймут нас, эта пена уйдёт

Новости Беларуси. Смена руководства в КГБ и Комитете государственного контроля, новые госсекретарь Совбеза, вице-премьер и мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко произвел назначения в ведомствах и местной вертикали. Кадровые изменения коснулись сразу нескольких руководящих блоков. Подробности в репортаже Ксении Худолей.

Изменения в силовом блоке – это сразу несколько новых на посту, но хорошо знакомых персон. «Горячую должность» председателя КГБ Беларуси – именно так этот пост в разговоре обозначил Президент – покинул Валерий Вакульчик. Теперь это зона ответственности Ивана Тертеля, до этих пор руководящего Комитетом госконтроля. Его место займет в прошлом заместитель, а сегодня исполняющий обязанности председателя КГК Василий Герасимов. Экс-руководителю КГБ Вакульчику предстоит работа госсекретаря Совета безопасности. Заместителем председателя Госкомвоенпрома назначен Вячеслав Россолай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы, сидящие здесь, из простых семей. Поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей. И не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда – от земли. И надо сказать, что и Комитет он в этом плане настраивал, да и вы же вдвоем работали у него заместителями и знаете систему этой работы. Да и Герасимов, наверное, очень интересовался и в контакте всегда был с КГБ, проводя ту или иную работу. Поэтому сегодня надо в этот период, период такой перестроечный, если можно сказать, и государственного аппарата и силовых структур, и прежде всего Комитета государственной безопасности (подробнее здесь). Ивану Станиславовичу и вам придется работать вместе по некоторым направлениям, особенно по вопросам борьбы с коррупцией, вопросам финансовых правонарушений и преступлений и казнокрадства. Потому что бюджет – второй вопрос – государственная собственность, собственность вообще в поле зрения Комитета госконтроля. И эти проблемы недалеко от Комитета государственной безопасности. Тут должна быть очень хорошая сцепка.

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Проблем всегда хватает. Сфера ЖКХ – это как лакмусовая бумажка. Мы все знаем, что до 30 % обращений граждан всегда поступают именно на сферу ЖКХ. Поэтому здесь работы много. Основная задача – это чтобы ЖКХ сегодня оказывало качественные и доступные услуги населению. Мы людям обещали в этом году, многодетным семьям, это порядка 1 000 квартир (подробнее здесь).

Место главы Октябрьского района теперь займет Сергей Довгалев. Новое руководство в еще трех райисполкомах региона. В Гомельском – Сергей Ермолицкий, Добрушском – Дмитрий Козел. За Жлобин предстоит отвечать Александру Григоренко. Президент отметил: основной акцент местные руководители должны сделать на спокойствии и благосостоянии людей.

Александр Лукашенко:

Сказать, что мы в какой-то сложный период производим это назначение – не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к тому выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить вам о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. Потому что у вас жизнь совсем другая, нежели в Минске. И то в Минске она от вас отличается только в воскресенье. Вот вы приехали в Минск – кто сегодня, кто вчера – наверное, вы не заметили ни цветных революций, ни катастроф, ни каких-то ужасных вещей. Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, после тех выборов, но особенность состоит в том, что тогда они как-то мирно воспринимали свое поражение. Поэтому мы должны спокойно с вами работать, начиная от сельского совета и заканчивая правительством Беларуси и Президентом, заниматься свои делом. Растить хлеб, кормить народ, кормить детей, в школу пошли детишки, студенты учатся в вузах. Это очень важно, и этим вы должны заниматься. Ну а если кому-то неймется, я только что сказал: на это есть четкие прописанные правила в виде законов. Поэтому я вас убедительно прошу: не отвлекайтесь на эти вещи, тем более что в Гомельской области – у нас же гомельчане – я просто благодарен вам за ту поддержку, которую вы традиционно оказываете действующей власти. Занимайтесь хозяйствами, занимайтесь людьми. Они поймут нас, эта пена уйдет. Разного рода Telegram-каналы, через которые управляют нашей толпой в Минске, – это все пройдет. Просто надо иметь выдержку, хладнокровие, еще раз подчеркиваю, и не допустить, чтобы эта красная черта была пересечена.