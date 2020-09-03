Андрей Барановский: «Есть страна, она неделима, и в этой стране мы будем все жить спокойно и мирно»

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко произвел назначения в ведомствах и местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев, который до этого работал на посту вице-премьера Беларуси. Эту должность теперь займет Анатолиий Сивак, теперь уже бывший градоначальник Минска. «Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали

Кадровые изменения произошли и в силовом блоке страны. Должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси теперь за Валерием Вакульчиком, который до этого времени руководил КГБ. На его прежнюю должность Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Ивана Тертеля. Напомним, до этого он возглавлял Комитет госконтроля Беларуси. Исполнять обязанности председателя этого ведомства будет Василий Герасимов. А Вячеслав Россолай станет заместителем председателя Госкомвоенпрома.

Кадровые изменения коснулись и Гомельской области. На новые должности Президентом согласованы сразу пять человек. Заместителем председателя облисполкома назначен Андрей Барановский, который последние несколько лет возглавлял Октябрьский район. Это место теперь займет Сергей Довгалев.

Обновлено руководство еще трех райисполкомов региона. Председателем Гомельского района стал Сергей Ермолицкий, Добрушского – Дмитрий Козел. За Жлобин предстоит отвечать Александру Григоренко.

Основной акцент, отметил Президент, местные руководители должны сделать на спокойствии и благосостоянии людей. Каждому, кто сегодня заступил на новую должность, предстоит заполнить пробелы в работе над развитием региона.