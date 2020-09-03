Александр Лукашенко об учении НАТО у границ Беларуси: мы развернули практически половину нашей армии

Во время личной встречи Президента и Мишустина стороны обсудили самые серьезные вопросы. Одна из тем – учение НАТО у наших границ. О таких маневрах под боком определенно можно сказать «военная угроза для страны». Это вынуждает нас принять ответные меры и защищать свои рубежи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что происходит, Михаил Владимирович, у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, – и переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их, натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16, по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили – 15-20 минут они достигают нашей границы. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать.

Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат.