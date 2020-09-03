«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко произвел назначения в ведомствах и местной вертикали. Так, председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев, который до этого работал на посту вице-премьера Беларуси. Эту должность теперь займет Анатолий Сивак, теперь уже бывший градоначальник Минска.

Кадровые изменения произошли и в силовом блоке страны. Должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси теперь за Валерием Вакульчиком, который до этого времени руководил КГБ. На его прежнюю должность Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Ивана Тертеля. Напомним, до этого он возглавлял Комитет госконтроля Беларуси. Исполнять обязанности председателя этого ведомства будет Василий Герасимов. А Вячеслав Россолай станет заместителем председателя Госкомвоенпрома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сидящие здесь из простых семей, поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда – от земли. Сегодня надо этот период, период такой перестроечный, если можно сказать – и государственного аппарата, и силовых структур, и, прежде всего, Комитета государственной безопасности – надо обеспечить не только преемственность, надо обеспечить такую коллективную работу спецслужб. Мне кажется, что будучи Государственным секретарем, вместе с главой Администрации, зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы, и выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые – проблемы, угрозы и так далее.

И еще, что очень важно, надо Комитету государственного контроля взять на себя некоторые функции и полномочия, которые тянул всегда, тащил на себе Комитет государственной безопасности. Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Я думаю, он всегда будет глазами, ушами для Комитета государственного контроля по основным вопросам деятельности. А основную тяжесть – по расследованию, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором – этим будет заниматься Комитет государственного контроля.