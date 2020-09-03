Прямой эфир

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали

03 сентября 2020 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко произвел назначения в ведомствах и местной вертикали.  

Так, председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев, который до этого работал на посту вице-премьера Беларуси. Эту должность теперь займет Анатолий Сивак, теперь уже бывший градоначальник Минска.  

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали-1

Кадровые изменения произошли и в силовом блоке страны. Должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси теперь за Валерием Вакульчиком, который до этого времени руководил КГБ.   

На его прежнюю должность Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Ивана Тертеля. Напомним, до этого он возглавлял Комитет госконтроля Беларуси. Исполнять обязанности председателя этого ведомства будет Василий Герасимов. А Вячеслав Россолай станет заместителем председателя Госкомвоенпрома.  

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали-4

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Сидящие здесь из простых семей, поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда – от земли. Сегодня надо этот период, период такой перестроечный, если можно сказать – и государственного аппарата, и силовых структур, и, прежде всего, Комитета государственной безопасности – надо обеспечить не только преемственность, надо обеспечить такую коллективную работу спецслужб. Мне кажется, что будучи Государственным секретарем, вместе с главой Администрации, зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы, и выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые – проблемы, угрозы и так далее.  

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали-9

И еще, что очень важно, надо Комитету государственного контроля взять на себя некоторые функции и полномочия, которые тянул всегда, тащил на себе Комитет государственной безопасности. Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Я думаю, он всегда будет глазами, ушами для Комитета государственного контроля по основным вопросам деятельности. А основную тяжесть – по расследованию, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором – этим будет заниматься Комитет государственного контроля.  

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали-12

Кадровые изменения коснулись и Гомельской области. На новые должности Президентом согласованы сразу пять человек. Заместителем председателя облисполкома назначен Андрей Барановский, который последние несколько лет возглавлял Октябрьский район. Это место теперь займет Сергей Довгалев.  

Обновлено руководство еще трех райисполкомов региона. Основной акцент, отметил Президент, местные руководители должны сделать на спокойствии и благосостоянии людей. Каждому, кто сегодня заступил на новую должность, предстоит заполнить пробелы в работе над развитием региона.  

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Анатолий Сивак # Валерий Вакульчик # Иван Тертель # Василий Герасимов # Вячеслав Россолай # Андрей Барановский # Сергей Довгалёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск
03 сентября 2020 06:27

3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск

«Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде». Что может измениться в политической системе Беларуси в ближайшее время?
02 сентября 2020 16:45

«Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде». Что может измениться в политической системе Беларуси в ближайшее время?

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
02 сентября 2020 11:36

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска