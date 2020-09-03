Александр Лукашенко о новом мэре Минска: для минчан он свой, для депутатов горсовета он свой человек
Новости Беларуси. Ротацию (не рокировку) Президент провел в Минске. Обязанностями 3 сентября обменялись вице-премьер и мэр столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Кухарев с этого дня занимает должность председателя столичного исполкома, а место вице-премьера освобождает для Анатолия Сивака.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он прекрасно знает Минск, да и его знают люди. Молодой перспективный человек, уже опытный. Минск есть Минск, столица, тут надо бегать и крутиться, вертеться.
Думаю, что опыт бывшего (или пока еще действующего) главы города очень пригодится в правительстве. Тем более, руководство правительства у нас – совсем все молодые люди. Поэтому твой опыт там очень пригодится. Это главная мысль моя, когда я рассматривал вопрос о назначении вас, вице-премьеров.
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Ну а он, знающий город, почувствовал и узнал, что такое работать в правительстве – это тоже опыт хороший, он будет перенесен в Минский горисполком. Он свой. Для минчан он свой, для депутатов горсовета он свой человек. Я думаю, что на первых порах придется подключаться, помогать, советовать, если нужно. Но ни в коем случае не мешать.
Вы отвечаете головой за Минск. Вы уполномоченный Президента по Минску. Энергии вам не занимать, ответственный человек. Вы же и рекомендовали, притом давно, я все воздерживался. Давно было предложение, еще до Анатолия, назначить Кухарева. Но я все как-то колебался, думаю: подождем, подождем. Поэтому настало время провести эту ротацию. И я уверен, что и правительство получит опытного человека, толкового, знающего эту сферу. И город получит (главное звено в стране – это город Минск) активного, деятельного человека в виде бывшего вице-премьера.