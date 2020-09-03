Александр Лукашенко о новом мэре Минска: для минчан он свой, для депутатов горсовета он свой человек

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Он прекрасно знает Минск, да и его знают люди. Молодой перспективный человек, уже опытный. Минск есть Минск, столица, тут надо бегать и крутиться, вертеться.

Думаю, что опыт бывшего (или пока еще действующего) главы города очень пригодится в правительстве. Тем более, руководство правительства у нас – совсем все молодые люди. Поэтому твой опыт там очень пригодится. Это главная мысль моя, когда я рассматривал вопрос о назначении вас, вице-премьеров.

Владимир Кухарев: мы видим сегодня, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не остановлены заводы и предприятия

Ну а он, знающий город, почувствовал и узнал, что такое работать в правительстве – это тоже опыт хороший, он будет перенесен в Минский горисполком. Он свой. Для минчан он свой, для депутатов горсовета он свой человек. Я думаю, что на первых порах придется подключаться, помогать, советовать, если нужно. Но ни в коем случае не мешать.