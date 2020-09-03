Кухарев: мы видим сегодня, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не остановлены заводы и предприятия

Новости Беларуси. Минск достается новому мэру неспокойным. Кроме стихийных акций город волнуют и другие проблемы: миллионник нужно благоустраивать и развивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Главная задача любого органа власти – чтобы жителям жилось комфортно, чтобы жители получали все необходимые виды услуг для того, чтобы город в своем развитии не останавливался.

Я хочу сказать, что все эти процессы – это процессы проходящие, и город не должен останавливаться в своем развитии. Мы видим сегодня, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не остановлены заводы и предприятия. Сегодня эти небольшие, локальные выступления говорят о том, что надо работать в этом направлении, надо изучить ситуацию. Дальше будем работать, для того чтобы наш город оставался, как всегда, таким же спокойным, уютным, красивым.