Президент провёл совещание по рассмотрению кадровых предложений. Основные темы

Новости Беларуси. 17 августа во Дворце Независимости состоялось совещание, на котором обсудили вероятных кандидатов на должности в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для таких кардинальных мер послужил провал стратегической программы Президента по развитию Оршанского района. Доклад Администрации по кадровому поручению Президента, по сути, перетек в формат совещания. И обсуждение получилось весьма продолжительным. Среди участников – представители разных ветвей власти, председатели обеих палат парламента. Спикер Совета Республики и сам не так давно возглавлял кабинет министров. Здесь же руководители госконтроля, КГБ и оперативно-аналитического центра.

По следам рабочей поездки в Оршу в отставку уже отправлены министр промышленности Виталий Вовк, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Правда, Президент поручил проанализировать кадровый резерв и на предмет обновления в самом руководстве правительства. На выполнение задачи у Администрации Президента было около трех суток. И вот сегодня Наталья Кочанова готова доложить о проделанной работе. Президент Беларуси провёл совещание по кадровым вопросам Сегодняшний разговор – продолжение «оршанской» тематики. Так уж вышло, что при всей многозадачности правительства пилотный проект по развитию региона оказался «проваленным экзаменом».

Население Оршанского района – более 150 тысяч человек, при этом почти каждый второй – трудоспособный. А вот с работой ситуация на месте сложилась как-то не очень. Многие в поисках заработка покинули родные пенаты. У тех, кто остался, выбор невелик. Достойные условия предлагают далеко не все работодатели. В этом Президент на неделе убедился лично – на ключевых проблемных предприятиях района. Средняя зарплата – ниже областной. Да и в целом экономические показатели требуют кардинального улучшения. Некоторые – роста вдвое. Задачу поднять Оршанский район Президент поставил больше года назад. План действий разработали до 2020 года. По крайней мере, на бумаге. А вот в реальном исполнении глобальная перезагрузка региона почему-то зависла. Поручения Президента не выполнены. Как результат – нашумевшее совещание в Орше.