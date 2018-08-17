«Нам надо дисциплину поднимать в наших рядах». Александр Лукашенко на совещании о невыполнении поручений чиновниками

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я отслеживаю средства массовой информации, отдельные в интернете заявления и прочее. Я их слышу, я их вижу и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать. А пресс-секретаря, пресс-службу попрошу вместе с Администрацией Президента аккумулировать эти все заявления – мелкие, крупные, блокировать их, свести по тематике и представить мне к исходу дня, чтобы я мог ответить людям о тех решениях, которые мною принимаются. Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая Президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплину поднимать в наших рядах. Это будет сделано незамедлительно.

Невыполнившие поручения чиновники за просчеты ответят. Кстати, за отставками последовали строгий выговор губернатору, а госсекратерю Совбеза и главе госвоенпрома – предупреждение о неполном служебном соответствии.

И все же вина не только на чиновниках. Да, они не выполнили поручения, но и на месте люди не сделали максимум возможного для процветания своего района.