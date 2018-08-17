«Нам надо дисциплину поднимать в наших рядах». Александр Лукашенко на совещании о невыполнении поручений чиновниками

Новости Беларуси. Доклад Администрации по кадровому поручению Президента 17 августа, по сути, перетек в формат совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И обсуждение получилось весьма продолжительным.
Александр Лукашенко обратил внимание: многие его тезисы обросли своеобразными трактовками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я отслеживаю средства массовой информации, отдельные в интернете заявления и прочее. Я их слышу, я их вижу и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать. А пресс-секретаря, пресс-службу попрошу вместе с Администрацией Президента аккумулировать эти все заявления – мелкие, крупные, блокировать их, свести по тематике и представить мне к исходу дня, чтобы я мог ответить людям о тех решениях, которые мною принимаются. Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая Президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплину поднимать в наших рядах. Это будет сделано незамедлительно.
Невыполнившие поручения чиновники за просчеты ответят. Кстати, за отставками последовали строгий выговор губернатору, а госсекратерю Совбеза и главе госвоенпрома – предупреждение о неполном служебном соответствии.
И все же вина не только на чиновниках. Да, они не выполнили поручения, но и на месте люди не сделали максимум возможного для процветания своего района.
Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете
Имена новых владельцев министерских портфелей пока не известны, зато очевидны их первоочередные задачи. Прежде всего, выполнение поручений Президента.
Точки роста для самого Оршанского района определены – промышленность, сельское хозяйство, логистика. Среди приоритетов – полный порядок и социальный блок вопросов. В режиме особого функционирования мобилизованы и задействованы будут все возможные инструменты. В том числе кадровый потенциал. Новый глава района уже приступает к своим обязанностям.
Президент провёл совещание по рассмотрению кадровых предложений. Основные темы