Президент Беларуси провёл совещание по кадровым вопросам
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 августа провел совещание по кадровым вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства представили кандидатов на должности в Совете Министров. Соответствующее поручение было дано в начале недели в Орше, когда Президент крайне негативно оценил работу правительства в части выполнения поручений по развитию региона. В отставку уже были отправлены министр промышленности Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.
Кроме того, Александр Лукашенко поручил внести ему до конца недели предложения по обновлению руководства правительства. На совещании присутствовали глава Администрации, главы обеих палат парламента, министр иностранных дел, а также руководители КГБ и оперативно-аналитического центра.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения.
Валерий Павлович Вакульчик и Андрей Юрьевич Павлюченко специально приглашены, чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра Президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут.
В связи с тем, что у нас есть неплохие послы, получившие определенный опыт работы и очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса. Послушаем мнение и министра иностранных дел в части представленных кандидатур из дипломатического корпуса. Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры обсудим. Но вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике да и позитивных, чтобы не свалиться. Хотя я не хочу драматизировать ситуацию. Министры на местах, ведомства работают, губернаторы на месте. Управляемость у нас просто не может быть потеряна.