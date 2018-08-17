Президент Беларуси провёл совещание по кадровым вопросам

Главе государства представили кандидатов на должности в Совете Министров. Соответствующее поручение было дано в начале недели в Орше, когда Президент крайне негативно оценил работу правительства в части выполнения поручений по развитию региона. В отставку уже были отправлены министр промышленности Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный .

Кроме того, Александр Лукашенко поручил внести ему до конца недели предложения по обновлению руководства правительства. На совещании присутствовали глава Администрации, главы обеих палат парламента, министр иностранных дел, а также руководители КГБ и оперативно-аналитического центра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения.

Валерий Павлович Вакульчик и Андрей Юрьевич Павлюченко специально приглашены, чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра Президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут.