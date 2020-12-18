Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: мы можем стать сильнее только благодаря сплочённости

Новости Беларуси. Страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности – один из важных посылов сегодняшнего заседания Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждать важное участники собрались за виртуальным столом. Уходящий 2020-й скорректировал планы. Борьба с пандемией, работа в рамках СНГ и планы – темы встречи 18 декабря. Председательство переходит к нашей стране. Важный акцент, подчеркнул Александр Лукашенко, будет сделан на развитие общего экономического пространства. О чем еще говорили? Расскажет Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Как ни надеялся официальный Ташкент принять всех лидеров стран СНГ лично, пандемия внесла в эти планы коррективы, поэтому саммит пришлось провести в онлайн-формате. Александр Лукашенко на связь с коллегами вышел из Дворца Независимости. Онлайн-общение имеет свои технически нюансы. Конечно, помощники до появления в кадре президентов не раз проверяли связь. Но участники Совета в том, что слышно отлично, предпочли убедиться лично. Тем более Узбекистан, который в 2020 году председательствовал, передает «дежурство» по Содружеству Минску.

– Александр Григорьевич, вы слышите меня, да?

– Очень хорошо слышу, Шавкат Миромонович.

– Потому что мы вам сегодня будем передавать, вы должны хорошо слышать.

– Спасибо.

Совет глав государств СНГ 18 декабря прошел не в полном составе. Премьер-министр Армении не смог присоединиться к разговору по личной причине.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Из-за непредвиденных обстоятельств премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян не сможет принять участие в сегодняшнем заседании Совета глав государств. Как председатель Исполкома СНГ могу сказать, что представители Республики Армения на всех этапах принимали активное участие в детальной проработке документов, внесенных сегодня на ваше рассмотрение. В связи с этим Министерство иностранных дел Республики Армения обратилось к нам с просьбой направить согласованные после сегодняшнего заседания Совета глав государств документы в Ереван для их подписания армянской стороной. Уходящий 2020-й в мире будут вспоминать еще долго. Для СНГ даже без пандемии вызовов было слишком много: внешнее давление после президентских выборов в Беларуси, события в Кыргызстане, Украине, обострение противостояния в Нагорном Карабахе. В период, когда постсоветское пространство переживает непростые времена, лидерам стран нужен был откровенный разговор.

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:

Этот год для нас стал непростым. Мы с серьезным сопереживанием следили за ситуацией в отдельных странах СНГ, где наблюдались вызовы миру и стабильности. Благодаря политической воле и своевременному принятию мер, развитие событий удалось вернуть в нормальное русло. Республика Узбекистан выступает за поэтапный выход на качественно новый уровень сотрудничества, повышение эффективности механизмов взаимодействия и практическую реализацию принятых документов в рамках нашей организации.

Принимая председательство, Александр Лукашенко подчеркнул: Узбекистану удалось сделать для СНГ действительно многое. Беларусь по традиции пойдет не революционным, а эволюционным путем. Александр Лукашенко: если Шавкат Миромонович не будет против, мы задействуем его предложения в будущем году к реализации Градус напряженности на постсоветском пространстве нарастает. Но житейскую истину «сила в единстве» никто не отменял. СНГ, что бы ни говорили скептики, стало одним из эффективных инструментов, которые позволяют обеспечить региональную стабильность. Беларусь всегда открыто заявляла о необходимости укреплять интеграционные связи. Сегодня это стало очевидно как никогда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя обязательств. Не будем выполнять то, о чем договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений, за нами миллионы людей. Беларусь всегда следовала и будет следовать таким принципам. Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств –участников Содружества. Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.

Стремление «держаться вместе» поддерживает и Туркменистан. Кстати, в отличие от других глав государств, чьи кабинеты выглядели весьма аскетичное, Бердымухамедов появился на экране в традиционном интерьере на фоне ковра с национальным узором. Народная туркменская мудрость гласит: ковер – душа туркмена.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

В целом Туркменистан, конечно, выступает за придание нашему Содружеству нового качества, то есть переход к долгосрочному системному взаимодействию. И мы убеждены, что территории стран СНГ могут стать магистральными путями экономического взаимодействия на континенте, в широком смысле соединяющими звенья по линии Европа – Азия. Ильхам Алиев: говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом К председательству в интеграционных объединениях Беларусь никогда не подходила формально. Скорее, вдумчиво и ответственно. Вот и сегодня Президент не стал делать громких заявлений о том, как многое Беларусь сможет сделать за следующий год, только очертил схему, над которой еще предстоит работать. В ее основе – усиление интеграции, развитие общего экономического пространства и либерализация торговли.

Что касается экономики, то, конечно, избежать спада в этот непростой год никому не удалось. За семь месяцев товарооборот между странами Содружества снизился почти на 17 %. Но благодаря взаимной поддержке участники СНГ не только устояли, но и предприняли шаги, которые направлены на развитие торговли и поддержку производства. Александр Лукашенко, как и другие лидеры, перспективы видит в кооперации. Алиев, например, пригласил компании СНГ участвовать в восстановлении пострадавших в конфликте районах. Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта За более чем 2,5 часа главам государств удалось обсудить действительно многое. Говорили о сотрудничестве в совершенно разных сферах – от экономики и торговли до науки и культуры.

Заслушали и доклад Валентины Матвиенко о межпарламентском сотрудничестве. И главное – единогласно приняли концепцию дальнейшего развития СНГ и план ее реализации. В следующий раз лидеры встретятся уже в 2021 году под председательством Беларуси.

– Принимаем решение о проведении очередного Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 года в городе Минске.

– Расцениваю это как величайшее доверие к Беларуси, ну, и к Президенту Беларуси. Жду вас 15 октября всех.

– Александр Григорьевич, мы очень надеемся, что наша очередная встреча – в юбилейный год – пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске.

– Если скажете, можно и в Беловежской пуще.

– Спасибо вам большое!