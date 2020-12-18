Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»

18 декабря проходит заседание Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Борьба с пандемией стала одной из тем онлайн-встречи. Азербайджан предложил создать равный доступ к вакцине от COVID.

Новости Беларуси. Наша стратегическая цель – создание широкой евразийской зоны сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь будет председательствовать в СНГ в будущем юбилейном году для Содружества. В 2021-м интеграционному объедению – 30 лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности. Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

Особое значение намерены придать работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в Содружестве и Евразийском экономическом союзе. Ну как вы заметили, я перечислял некоторые направления, на которых мы планировали сосредоточить ваше внимание, и, наверное, заметили, что здесь очень высокое сопряжение направлений деятельности между ЕАЭС и Содружеством Независимых Государств.

Уверен, что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух важнейших объединений, мы сможем значительно укрепить наши связи. Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и других стран Содружества.

Знаете, мы очень много создали в свое время интеграционных структур на постсоветском пространстве, и были предложения некоторые из них сократить, объединить и так далее. На это не пошли. И охарактеризовал это интеграционное строительство как разноуровневую интеграцию. Самый высокий уровень, конечно же, в союзе Беларуси и России (Союзном государстве), Евразийском экономическом союзе и в СНГ. И тогда мы договорились, что мы будем снизу вверх подтягивать уровень сотрудничества. Вот в данном случае речь идет об СНГ и Евразийском экономическом союзе – чтобы в рамках СНГ создать такой же уровень сотрудничества, хотя бы как в ЕврАзЭС.