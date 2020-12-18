Прямой эфир

Ильхам Алиев: говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом

18 декабря 2020 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

18 декабря прошло заседание Совета глав государств СНГ. Эксперты говорили: главы государств не обойдут стороной недавно завершившийся конфликт в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев: говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом-1

Фактически это было вооруженное противодействие между двумя государствами Содружества – Арменией и Азербайджаном. От Алиева, даже в отсутствии Пашиняна, сегодня прозвучало главное: топор войны наконец-то зарыт.

Ильхам Алиев: говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом-4

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история. Считаю, что будущее региона во многом будет зависеть от того, насколько правильно армянское руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Ильхам Алиев # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?
18 декабря 2020 16:49

МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?

Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта
18 декабря 2020 13:45

Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»
18 декабря 2020 10:55

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»