Ильхам Алиев: говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом

Фактически это было вооруженное противодействие между двумя государствами Содружества – Арменией и Азербайджаном. От Алиева, даже в отсутствии Пашиняна, сегодня прозвучало главное: топор войны наконец-то зарыт.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история. Считаю, что будущее региона во многом будет зависеть от того, насколько правильно армянское руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым.